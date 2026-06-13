Juan Fariña, autor de 'Agosto Dezaseis': "El núcleo es el Globo de San Roque, y también los túneles; sigue sin estar claro qué hay ahí debajo"

Juan Fariña, con su novela, en el atrio de Santa María do Azougue German Barreiros

El escritor Juan Fariña Pedreira (Bergondo, 1973) acaba de publicar ‘Agosto Dezaseis’, una obra que transcurre en un territorio reconocible: un Betanzos apenas enmascarado por la imaginación donde la historia, la memoria y algunos de los incontables misterios que esconde la ciudad se entrelazan en una trama coral que transita entre distintas épocas, aunque su origen es 2023. El que muchos consideran ‘annus horribilis’ para la histórica capital de As Mariñas.

La novela, que acaba de dar a conocer en el Edificio Archivo en un acto en el que estuvo acompañado por la alcaldesa, María Barral, y que el día 18 de junio presentará en A Senra, en Bergondo, tuvo antes título que argumento porque es a partir de ese 16 de agosto, el ‘Día D’ en Betanzos, que crea un relato que tiene como núcleo el Globo de San Roque y una cuestión que le rondaba desde hacía tiempo, que no era otra que concretar un desenlace alternativo al de 2023, reflexionar sobre todo aquello: “Quería hacer una historia que tuviera como centro el Globo de Betanzos y, al mismo tiempo, construir una realidad diferente”, explica Fariña, edil del Área de Urbanismo, Infraestruturas e Réxime Interior en Bergondo.

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El resultado no es exactamente una ucronía, sino un narración estructurada en el que el 16 de agosto es referencia inevitable, el origen de toda la acción, pero Betanzos es escenario y, al mismo tiempo, es personaje de una novela que se despliega a través de diferentes momentos históricos y en la que, aunque los nombres cambian y la ficción establece sus propias reglas, el lector identifica con facilidad calles, barrios, rincones y paisajes que remiten a las tierras del Mandeo.

En este sentido, Fariña admite que la ciudad es constante inspiración, e incluso sus habitantes: “Todos conocemos gente y todos acabamos incorporando cosas que vemos a nuestro alrededor, pero los personajes son inventados”, explica el escritor, que recurre a alguno de los actores de su anterior obra 'As Cartas de Abel', a los que introduce en la trama pero "de manera natural, para nada consciente", y que asume la evidencia de una atmósfera abiertamente brigantina donde A Ribeira, A Magdalena, Santa María, el casco histórico o las celebraciones de San Roque aparecen transformadas pero conservando su identidad.

El interés del autor por la historia, la cultura y los mitos de la comarca se revelan en cada capítulo, donde la memoria histórica y el patrimonio -desaparecido, conservado o evocado- vuelven a ocupar un sitio destacado y él mismo, cuando aborda la tarea de escribir y la disciplina seguida entre septiembre y diciembre de 2025, todos las tardes unas tres horas sin excusas ni aplazamientos, asegura que mucha la documentación procede de lecturas acumuladas durante años, es el resultado de una afición: “Me interesa mucho la historia”, resume Fariña.

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Entre todos los elementos que aparecen en la novela, uno que destaca especialmente: los túneles subterráneos, las célebres minas, del casco histórico de Betanzos. Un asunto que lleva decenios despertando la curiosidad de investigadores, historiadores y vecinos y que para Fariña constituye uno de los grandes misterios patrimoniales de la ciudad porque “sigue sin estar claro qué hay ahí abajo” y las exploraciones realizadas tampoco no han servido para resolver definitivamente el enigma, aunque sí han alimentado teorías, leyendas y debates que el escritor aprovecha como materia narrativa en ‘Agosto Dezaseis’.

La novela trastea con esa mezcla entre realidad documentada y especulación y ensoñación que convierte algunos de los episodios más desconocidos de la ciudad en combustible literario.

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También la obra de la portada, de la artista Elena Otero, quien actualmente expone en el Museo das Mariñas, es una apuesta clara por Betanzos. A Fariña le llamó la atención la viveza visual y el colorido que caracterizan a la autora, pero también su capacidad para evocar espacios muy vinculados al imaginario betanceiro, que encaja con el tono de la novela y con esa combinación de memoria, de espacios y misterio que atraviesa toda la historia de ‘Agosto Dezaseis’y que, más allá de la intriga o de imaginación, es también una invitación a observar Betanzos .

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Así, los túneles, los edificios desaparecidos o en riesgo, los espacios olvidados o las historias transmitidas de abuelos a nietos son algunas de las piezas de un mismo puzle narrativo en que ‘se cuelan’ nombres reales como los de Claudino Pita o Vicente Ferrer. Porque, en definitiva, la novela de Juan Fariña habla de algo más que de un misterio o de una desaparición ocurrida el 'Día D'. Habla de la relación que una comunidad mantiene con su memoria y con aquellos enclaves que forman parte de su identidad, y en pocas ciudades esa relación resulta tan fértil para la literatura como en Betanzos. l