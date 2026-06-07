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Área Metropolitana

Cambre y Bergondo se van de fiesta junto a sus jóvenes y sus mayores

Noelia Díaz
Noelia Díaz
07/06/2026 20:24
Parte de la organización de la Festa da Xente Nova de Cambre
Parte de la organización de la Festa da Xente Nova de Cambre
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Jóvenes y mayores tuvieron su ración de protagonismo este fin de semana en Cambre y Bergondo con sendos eventos multitudinarios. La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre y el Encontro dos Maiores bergondés, además de la andaina de la Asociación Contra el Cáncer en Arteixo y las fiestas patronales en Cabanas (Abegondo) o Bemantes (Miño), animaron la comarca coruñesa. 

El pabellón del CPI Cruz do Sar acogió este domingo la XXIV edición del Encontro dos Maiores, evento que reunió a 448 comensales y que contó con la tradicional misa –con la coral Costumes– y una comida popular a la que asistieron la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, y miembros de la corporación municipal, seguida de actuación musical y baile. 

Asistentes al Encontro dos Maiores
Asistentes al Encontro dos Maiores de Bergondo
CEDIDA

Los vecinos Francisca Lamas, Simona Montes y Adolfo Formoso fueron homenajeados por ser los más longevos del ayuntamiento. Alejandra Pérez hizo una mención a antiguos miembros de la Asociación Centro de Instrución e Recreo de Bergondo e os seus Contornos, que se fundó en 1924 y que impulsó la construcción del edificio de A Senra: Antonio González, Fernando Iglesias y Juan de Blanco –este último, presente en la comida–. 

Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con la Festa da Xente Nova, que comenzó el viernes con el Encontro de Agrupacións Tradicionais de Sementeira –en el que actuó Susana Seivane– y continuó el sábado y domingo con gastronomía y música durante todo el día. Hoy hubo paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac. 

Arteixo se llenó de solidaridad con la andaina de la Asociación Contra el Cáncer, que salió de la plaza Maestro Cándido y recorrió ocho kilómetros, llegando hasta Loureda y O Rañal. Esta acción benéfica tuvo su réplica en las últimas semanas en municipios como Betanzos o A Coruña. 

Las comuniones fueron el plato fuerte las fiestas del Corpus en Bemantes (Miño), que en su segunda jornada contaron con las gaitas de Os Nécoras y las actuaciones de Os Charangos y el dúo Deluxe.

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