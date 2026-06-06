Un sábado en Culleredo, Sada y Oleiros: la comarca coruñesa celebra su identidad entre ciencia, memoria y convivencia

Vecinos de Sada celebraron el Día de Meirás Quintana

El área coruñesa vivió este sábado una intensa actividad social, cultural y educativa con tres celebraciones que, desde distintos ámbitos, compartieron un mismo espíritu: la colaboración ciudadana como motor de la sociedad de tres municipios cercanos a A Coruña.

Culleredo, Sada y Oleiros mostraron su músculo y capacidad de movilizar a la ciudadanía en torno a valores colectivos con tres iniciativas que reunieron a miles de vecinos de todas las edades alrededor de la ciencia, la memoria histórica y la convivencia intergeneracional pero, sobre todo, de la amistad, la convivencia y el compañerismo: CullerCiencia en O Burgo, As Merendiñas en Oleiros y, el más novedoso por tratase de un estreno: el Día de Meirás.

CullerCiencia

El Paseo de O Burgo se transformó en escaparate de divulgación científica con la celebración de la octava edición de CullerCiencia. La feria, organizada por el CEIP Ría do Burgo y el Ayuntamiento de Culleredo, volvió a confirmarse como uno de los exponentes más destacados en este ámbito en Galicia.

Durante todo el día, cientos de visitantes recorrieron los 34 expositores instalados para descubrir experimentos, demostraciones e inventos realizados por estudiantes de diferentes centros educativos, centrados en el medio ambiente, la tecnología, innovación o la seguridad, y que ellos mismos se encargaron de explicar a cada uno de los que se acercaron a sus mesas, entre ellos, el alcalde del municipio, José Ramón Rioboo.

“Es ya una muestra consolidada y un referente en Galicia”, afirmó el regidor, que puso en valor la acción del alumnado y enfatizó su capacidad para explicar de manera didáctica y rigurosa las iniciativas que desarrollaron desde que empezó el curso 2025-26.

En CullerCiencia intervinieron escolares de Oleiros, Cambre, A Coruña, Vigo o As Pontes, además de los anfitriones, los de Culleredo. Una muestra más del carácter abierto y colaborativo de una convocatoria que sigue creciendo año tras año y que, para ampliar su alcance, se retransmitió en directo a través del canal de Twitch y de la radio escolar del Ría do Burgo.

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Día de Meirás

En Sada reivindicaron la memoria y el valor de lo recuperado de la mano del Consello Cívico Meirás (CCM). Una cita organizada desde el compromiso para estrenar el Día de Meirás, que nace con vocación de continuidad y la responsabilidad de seguir transmitiendo de lo que allí ocurrió sin descuidar el agradecimiento y el reconocimiento a quienes hace varios decenios iniciaron un intrincado recorrido para recuperar As Torres.

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Con el eslogan ‘Memoria, tradición e futuro”, el Día de Meirás reunió a representantes institucionales, entidades culturales, investigadores y vecinos para reflexionar sobre el significado histórico y social de este enclave y para reconocer a los ciudadanos y colectivos que tuvieron una actuación relevante en el extenso camino que culminó con la devolución del inmueble a Galicia y a Sada.

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Entre ellos, el exalcalde sadense Abel López Soto, quien impulsó la consideración de BIC, y el actual mandatario munbicipal, Benito Portela Fernández, que reivindicó el ‘rescate’ de Meirás como el resultado de un esfuerzo colectivo sostenido durante decenios por la sociedad y, especialmente, por el movimiento memorialista en Galicia.

As Merendiñas

As Merendiñas celebraron treinta años de encuentro vecinal con un nuevo éxito de asistentes: más de 1.400 oleirenses se reunieron en los exteriores de As Torres de Santa Cruz.

Allí, una edición más, disfrutaron de un evento marcado por la convivencia, la música y el reencuentro en el que casi un centenar de voluntarias se encargaron de servir la comida y atender a los comensales, manteniendo intacta un modelo que se sustenta en la implicación ciudadana y la colaboración altruista, como recuerdan desde Oleiros.

As Merendiñas es una de las celebraciones sociales más singulares de la comarca, un espacio ideado para impulsar las relaciones, estrechar lazos y reconocer el papel de las personas mayores en la vida social de Oleiros. Una romería que, treinta años después de su creación por la entonces edil de Servizos Sociais, Esther Pita, continúa gozando de una extraordinaria acogida y que en este 2026 tampoco quiso perderse el alcalde, Ángel García Seoane.