La Diputación de A Coruña aprueba obras en la red viaria por 1,2 millones
La Diputación de A Coruña aprobó, por unanimidad, cuatro nuevas actuaciones en la red viaria provincial, con una inversión de 1.198.353,20 euros en los municipios de A Coruña, Lousame, Compostela, Malpica y Ponteceso. Unas obras que “permitirán renovar firmes deteriorados, mellorar a capa de rodaxe, reforzar a seguridade viaria, actualizar a sinalización e resolver problemas de drenaxe en diferentes tramos, dentro do traballo da entidade para conservar, mellorar a seguridade e modernizar as estradas”, explicaron desde la institución que encabeza Valentín González Formoso.
En el caso de A Coruña, la intervención corresponde a la DP 3006, el acceso a A Zapateira, a la que se destinarán 235.110,31 euros para actuar entre los kilómetros 2+500 y 4+020.
La actuación contempla “o despexe e limpeza de cunetas por ambas marxes, o fresado do firme existente nun espesor de 4 centímetros e o estendido dunha nova capa de mestura bituminosa en quente de 6 centímetros”, a lo que se unirán el cambio de la señalización horizontal y el recrecido de tapas de registro para adaptarlos al nuevo rasante de esta DP 3006.
“Durante a execución dos traballos manterase en servizo un dos carrís, actuando primeiro nunha marxe e posteriormente na outra” y “o prazo de execución previsto destas obras é de tres meses”, adelantó la Diputación de A Coruña.
Mariscadoras
Por otra parte, también por unanimidad se aprobó una moción de los socialistas, con enmiendas del BNG y el PP, reclamando a la Xunta una “implicación inmediata e contundente” coas máis de 6.000 mulleres que traballan no sector do mar da provincia” y que, según el portavoz del PSOE, Bernardo Fernández Piñeiro, representa el 42% del sector y supera el 95% en modalidades “como as redeiras e o marisqueo a pé”, pero se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad “debido á falta de respostas eficaces por parte da Xunta”.
La iniciativa hacía especial hincapié en la crisis que sacude con dureza a varias rías y, en este sentido, se acordó solicitar “un incremento e axilización urxente desas axudas para que “ningunha profesional perciba ingresos por debaixo do salario mínimo e se lles exima do pago de cotas mentres dure a inactividade forzosa”, dijo Piñeiro.
Legado
Asimismo, los diputados provinciales aprobaron por unanimidad la moción presentada por el Partido Popular para poner en valor el legado de Rogelio Groba, director de la Banda Municipal de Música da Coruña y promotor de la Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG).
Además, se dio luz verde al acuerdo con la Asociación Teima Down Síndrome de Ferrol, mediante el cual la institución provincial aportará 44.568 euros para apoyar el funcionamiento de un programa especializado de inserción sociolaboral dirigido a personas con discapacidad intelectual.
Este año, la Diputación de A Coruña costeará acciones directas en los municipios para abordar la crisis climática y, con esta intención, se dio luz verde al convenio con el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), con sede en Oleiros, que cuenta con una aportación económica de 90.000 euros “para espallar a educación ambiental polos concellos da provincia” desde el castillo de Santa Cruz.
“O obxectivo do proxecto é levar as aulas e os espazos de debate fóra dos centros habituais, achegando as actividades directamente á contorna dos veciños”, y el calendario de acciones diseñado para los próximos meses “inclúe a montaxe de exposicións itinerantes que viaxarán polos concellos e a organización de xornadas de divulgación científica sobre cuestións medioambientais abertas ao público”, detallan desde A Coruña.
En estos encuentros se tratarán cuestiones que afectan “de xeito moi concreto ao territorio galego, como os fenómenos meteorolóxicos extremos ou o impacto do lixo e a contaminación”.
El convenio permitirá desplegar recursos didácticos y campañas de calle para interactuar directamente con la ciudadanía, a través de talleres y material interactivo, que se entregarán a niños y adultos.