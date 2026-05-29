Cullerciencia celebra el sábado 6 su octava edición con mayor horario y 34 puestos en el paseo de O Burgo

Este viernes se presentó la octava edición de Cullerciencia Cedida

El Concello de Culleredo y el CEIP Ría do Burgo presentaron este viernes la octava edición de Cullerciencia, una feria ya consolidada en Galicia y que reúne cada año a cientos de visitantes. Será el próximo sábado, 6 de junio en el paseo marítimo de O Burgo, y en esta ocasión llega con un horario ampliado, de 12.00 a 20.00 horas para propiciar que los visitantes disfruten de todos los proyectos.

El alcalde, José Ramón Rioboo, y la directora del centro, Uxía Sedes, fueron los encargados de dar a conocer los detalles de esta edición. Estuvieron acompañados en la mesa por el secretario del centro de Formación e Recursos de A Coruña, Óscar Domínguez, la concejala de Educación, Cristina Pardo, y el coordinador audiovisual del CEIP, Vicente Muñoz.

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“Cullerciencia é xa unha cita con identidade propia, cunha traxectoria impecable onde o protagonismo está na creatividade dos escolares”, expresó Rioboo. El alcalde destacó que la apuesta del Concello con la feria, con una aportación de unos 20.000 euros, “vale totalmente a pena” dado que “desde a base educativa divulgamos ciencia entre a cidadanía”.

La feria científica escolar que promete ser una jornada llena de experimentos, proyectos creativos y actividades interactivas para toda la familia. Este año habrá un total de 34 puestos, con entidades como colegios, institutos, centros de investigación, facultades, fundaciones y asociaciones, cada una de ellas con su propia propuesta basada en los trabajos e investigaciones científicas realizadas.

Los grandes protagonistas serán los centros escolares, destacando no solo la presencia de los centros del municipio, sino también de otros llegados desde concellos como Oleiros, Cambre, A Coruña, Vigo y As Pontes aunque llegarán visitantes de muchos otros puntos.

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Asimismo, en la feria se pondrá en marcha un carnet que certificará la visita a los diferentes puestos. Quien lo complete se llevará un regalo. En el inicio no faltará la música, con la actuación de la Agrupación Folclórica Ancoradoira en la explanada.

El CEIP Ría do Burgo se volcará para difundir la cita, realizando retransmisiones en streaming a través de su canal en la plataforma Twitch y en la radio escolar.

La directora del colegio agradeció el apoyo del Concello y del Centro de Formación e Recursos de A Coruña para llevar a cabo el evento y destacó “a aprendizaxe” que conlleva para los escolares, que “cada ano danse o relevo para implicarse”. Por su parte, Óscar Domínguez, apuntó a los beneficios de una feria así para las familias y consideró que en la jornada “vese máis ilusión que nerviosismo”.