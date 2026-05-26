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Área Metropolitana

Ni A Coruña ni Betanzos: así es la sudadera que reivindica la verdadera ‘Xoia das Mariñas’

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/05/2026 04:02
David Carro, con las sudaderas dedicadas a Bergondo
David Carro, con las sudaderas dedicadas a Bergondo
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De los de Bergondo se han dicho muchas cosas pero, sobre todo, que son imbatibles en el sector de la orfebrería; que incluso modificaron la canción y cambiaron aquello de la cuadrilla de ‘larpeiros’ por ‘prateiros’ para así desplazar a la mismísima ciudad de A Coruña y así compartir estrofa con Sada y A Terraza y con Betanzos y Os Caneiros

Sin embargo, su historia va más allá y en ella abundan capítulos vinculados a la cultura en casi todas sus expresiones, de la mano de escritores como Filomena Dato, Xoán Vicente Viqueira, Pérez Lugín o Vaamonde Lores, y de monumentos como el Mosteiro de San Salvador, el Pazo de Mariñán o incluso A Ponte do Pedrido. También la emigración a los Estados Unidos, impulsora de la construcción de A Senra, es clave en la evolución de Bergondo y todos estos elementos se recogen, de una manera o de otra, en una sudadera: el modelo que Alecrín Betanzos ha diseñado para rendir tributo a la ‘Xoia das Mariñas’. Uno de los modelos que el establecimiento dio a conocer el sábado durante el desfile que Acebe CCA organizó en la sede de la Fundación CIEC, la antigua Casa Núñez.

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“Eu son de Bergondo e este é o meu xeito de reivindicar o meu concello”, explica el titular del negocio, David Carro Temprano

Para el diseño de estas sudaderas se siguieron los mismos cauces que para el de las de Betanzos, que venden “hai tempo xa”, comenta desde su tienda de la calle Roldán. En su caso, son de Nikis Galicia Style, “unha empresa coa que traballo desde que abrín” y que, además de sus cuidados y originales diseños, “con los que tratamos de reivindicar nuestra identidad”, ofrece la oportunidad de confeccionar artículos con un diseño concreto en distintos soportes con un mínimo de en cargos, y eso es lo que hace Carro. Él les traslada la idea y ellos colaboran en la elección de la tipografía y de los colores, más suaves para Bergondo. Quizá por el azul del mar Gandarío y O Pedrido.

Identidad

En la espalda, las nueve parroquias, alrededor del nombre del municipio: Santa Marta de Babío, San Juan de Lubre y San Juan de Ouces, Santa María de Guísamo y Santa María de Cortiñán, San Pedro Fiz de Vixoi, Santa Mariña de Rois, San Vicenzo de Moruxo y San Salvador de Bergondo.

Delante, A Ponte do Pedrido. “Tirando pola miña terra, para todas e todos aqueles que levamos Bergondo no corazón”, explica Carro, que anima a vestir identidad en el año en el que se conmemora el 900 Aniversario do Mosteiro de San Salvador.

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