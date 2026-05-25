La ruta de Sara Carbonero por tierras de A Coruña y Betanzos

Sara Carbonero y Jota Cabrera, al pie de la Torre de Hércules, en A Coruna Instagram

Sara Carbonero en A Coruña y Betanzos. La periodista compartió con sus seguidores en Instagram su visita a tierras coruñesas, con vídeos en la Torre de Hércules y su entorno; en Santa María do Azougue y en San Francisco de Betanzos, donde se resguardó de la tormenta, que recibió con el mensaje "se chove, que chova", y en Santiago de Compostela, donde se dejaron ver en la Praza do Obradoiro.

sara carbonero en Betanzos, delante de Santa María do Azougue Instagram

Acompañada de su pareja, Jota Cabrera, en sus redes dejó constancia de su recorrido por Galicia aprovechando un torneo en Ribadumia, donde jugó su hijo Martín. Allí, en el campo de A Senra, donde su madre se fotografió con las de otros compañeros de equipo, el mayor de los Casillas Carbonero volvió a defender la portería del Alevín A del Real Madrid.