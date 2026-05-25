El tesoro verde de Mariñán estrena la Ruta das Árbores Monumentais

Los asistentes conocieron todos los detalles de los árboles que rodean el inmueble Cedida

Los exteriores del Pazo de Mariñán, en Bergondo, estrenaron la Ruta das Árbores Monumentais, una actividad organizada por la Diputación de A Coruña para “poñer en valor a riqueza botánica, histórica e paisaxística deste enclave singular, propiedade da institución provincial”, en el ayuntamiento de Bergondo.

La iniciativa completó su aforo, con 35 asistentes que pudieron disfrutar de una experiencia guiada por uno de los conjuntos botánicos más destacados de Galicia. “A proposta combinou unha parte teórica cun itinerario polos xardíns do pazo, co obxectivo de achegar á cidadanía o valor patrimonial e ambiental deste espazo”, indican desde la Diputación de A Coruña.

La responsable del área de Medio Ambiente, Rosa Ana García López, acompañó a los participantes durante la actividad y destacó el compromiso de la entidad con la conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio natural de la provincia de A Coruña.

Los participantes en la primera visita para conocer la botánica de Mariñán Cedida

Especialista

La ingeniera técnica agrícola especialista en jardinería y arboricultura Mónica Maceiras Rioboó se encargó de conducir la sesión, que comenzó con una exposición teórica “apoiada na proxección de imaxes, na que se abordaron cuestións relacionadas coa historia dos pazos galegos, a súa fisionomía, os elementos que os compoñen e o papel dos xardíns dentro destas estruturas patrimoniais”, apuntan también desde Mariñán.

Después de conocer los aspectos más relevantes del espacio de manera didáctica y abundar en algunas curiosidades del entorno, los organizadores realizaron un recorrido alrededor del inmueble, donde pudieron, e incluso se sorprendieron, “coñecer os diferentes espazos axardinados e identificar especies de grande interese botánico, entre elas plátanos de sombra, eucaliptos, camelias, buxos, palmeiras datileiras, mirtos, érbedos, teixos, freixos do maná e cipreses de Portugal”.

Los Xardíns de Mariñán, de trazado geométrico e influencia francesa, albergan una extraordinaria diversidad de especies arbóreas y arbustivas, algunas de ellas incluidas en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.

En este sentido, las singulares características de Mariñán lo convierten en un atractivo turístico de primer orden para determinados perfiles, como sucede con el de los cruceristas que hacen escala en A Coruña.