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Área Metropolitana

Aplazan a julio el juicio contra una banda de albaneses a la que imputan 30 robos en casas en el área metropolitana

Ep
21/05/2026 13:46
Detenidos dos albaneses por los 14 robos en casas de A Zapateira
EC
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El juicio fijado para este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña contra una banda de albaneses a la que se le imputan una treintena de robos en viviendas de distintos ayuntamientos de la provincia de A Coruña ha quedado aplazado al mes de julio hasta que puedan reparar el daño.

Así se ha acordado por los letrados y por la Fiscalía que, una vez reparado el mismo, valorará la pena a imponer, según se ha precisado sobre el contenido del acuerdo. El Ministerio Público no aceptó una rebaja de la condena para llegar a una conformidad, pero se dio un tiempo para que entreguen el dinero y se aplique la atenuante de reparación del daño y exista una rebaja de la misma.

En concreto, Fiscalía acusa a tres hombres, uno de ellos en situación irregular en España, y les atribuye 29 robos en viviendas en los municipios de Miño, Culleredo, Cambre, Sada, Oleiros, Ames y Santiago de Compostela. Los robos ocurrieron durante los meses de octubre y noviembre de 2024.

Los hechos son constitutivos de un delito de robo continuado en casa habitada, por el que piden siete años y cinco meses de cárcel para cada uno de los tres procesados.

Además, Fiscalía pide tres años de prisión para uno de los acusados por un delito de falsedad documental, ya que portaba en el momento de su detención una identificación falsa de Italia.

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