El Consorcio combate con más vigilancia la proliferación de vertederos ilegales

Vertido ilegal en una zona rural de la comarca CEDIDA

El Consorcio As Mariñas combatirá con más vigilancia y control a través de la denominada Brigada Cívica y la Policía Local la proliferación de vertidos incontrolados. Se trata de una medida que el ente supramunicipal adopta tras el repunte de este tipo de conductas en los ocho ayuntamientos.

Tal y como alertan desde el ente supramunicipal, este tipo de conductas incívicas se están produciendo en todos los municipios, especialmente junto a los contenedores de recogida ordinaria. Estas prácticas provocan "prexuízos a nivel medioambiental e para o servizo público de recollida e transporte de residuos". En este sentido, como se advierte, estos comportamientos saturan los medios ordinarios disponibles, degradan el espacio público y generan molestias entre los vecinos y vecinas.

Como recuerdan, el abandono incontrolado de residuos puede constituir una infracción administrativa, pudiendo tener responsabilidad penal en los supuestos de mayor gravedad o cuando se produzcan daños al medio ambiente.

Para prevenir y minimizar este tipo de conductas, el Consorcio reforzará los trabajos de control a través de la Brigada Cívica y de la Policía Local.

Recogida gratuita

Desde el Consorcio se recuerda que el depósito de este tipo de residuos puede hacerse por medio de la recogida de muebles y enseres, una prestación 100% gratuita.

Las personas que deseen solicitarlo deberán llamar al 981 795 524. A través de esta vía se indicará qué día está disponible esta presentación en el municipio. Por su parte, la persona solicitante deberá depositar el residuo el día anterior en la zona de contenedores. Este servicio está disponible tanto para la retirada de muebles, de electrodomésticos, colchones, somieres y residuos voluminosos del hogar.

Colaboración vecinal

Por otra parte, los vertidos ilegales en el rural centraron un encuentro mantenido este miércoles por el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, con el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y representantes de la Asociación de Veciños O Val de Culleredo, Óscar Andrade y Marcos Martínez. En la reunión se trató el refuerzo de la colaboración entre el Concello y el Gobierno para luchar contra estos atentados medioambientales.

El regidor afirmó que “a axuda dos veciños está sendo fundamental para que as forzas de seguridade poidan actuar e identificar os responsables”. En este sentido, destacó que el trabajo y la cooperación entre los residentes están permitiendo detectar este tipo de prácticas incívicas prácticamente al momento, incluso mediante grupos de WhatsApp a través de los que se comparte información sobre comportamientos sospechosos.

Preocupaciones

El abandono de residuos en la naturaleza es una de las preocupaciones de mayor entidad del rural cullerdense. Estos episodios de contaminación se vienen repitiendo desde hace tiempo, con basureros ilegales incluso al lado del propio punto limpio de Sésamo. Tras estrecharse el cerco, las fuerzas de seguridad ya consiguieron identificar a los autores de algunos estos vertidos ilegales, procedentes de un taller de automoción y de una reforma.

En la reunión se abordó el refuerzo de esta vigilancia tanto por parte de la Guardia Civil como de la Policía Local. El objetivo es continuar sorprendiendo a los autores mientras abandonan los residuos, pero también ejercer una labor disuasoria y prevenir nuevos ataques al medio ambiente. Rioboo agradece la “cooperación esencial” de O Val de Culleredo para facilitar la labor de las fuerzas de seguridad.