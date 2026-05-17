Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

Artesanía, cabalos, flores e música tradicional para celebrar o Día das Letras nas comarcas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/05/2026 20:00
Culleredo encheuse de produtos artesáns e actividades para celebrar o Día das Letras Galegas
Culleredo encheuse de produtos artesáns e actividades para celebrar o Día das Letras Galegas
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

As comarcas de A Coruña e Betanzos celebraron por todo o alto o 17 de Maio, Día das Letras Galegas, con feiras, actuacións de música tradicional, exhibicións cabalares e outras propostas. Máis de 60 postos instalaráronse na praza Europa do Burgo (Culleredo) con artículos de roupa, complementos, agasallos, bonecos, decoración ou bixutería, todos de carácter artesanal. 

O evento, organizado pola Concellería de Cultura cullerdense, prolongouse durante todo o día e contou coa música das agrupacións locais Catalmibre e Ancoradoira e o alcalde, José Ramón Rioboo, destacou a alta participación da cita, que “pon en valor o talento dos artesáns”. 

Galería

O álbum da Feira de Artesanía no Burgo polo Día das Letras Galegas

Culleredo encheuse de produtos artesáns e actividades para celebrar o Día das Letras GalegasVer más imágenes

En Paderne tamén houbo pandeiretas e gaitas, e o Goberno de Sergio Platas aproveitou para entregar os premios do seu III Certame de Relato Curto. Na categoría xuvenil gañou Daniel Izan Vázquez, mentres que na categoría xeral fíxose co premio Rocío Cal, e o alcalde agradeceulles a ambos “o compromiso con Paderne, co idioma e coa literatura”. 

Paderne Día das Letras Galegas
Actuación musical en Paderne
CEDIDA

Feira do Tres

Vilarmaior amosou un ambiente espectacular para a tradicional Feira do Tres, que viviu a súa XXXVII edición e que contou con mercado, exposicións florais e concursos de cans e de cabalos –nas modalidades de andadura tradicional galega, raza pura galega e cabalos cruzados–. 

Para pechar a xornada, Nayla Ferreiro realizou un espectáculo de doma que congregou a numerosos asistentes.

Feira do Tres Vilarmaior
Feira do Tres en Vilarmaior
CEDIDA
Vista del Ayuntamiento de Abegondo

Abegondo convoca o Certame das Letras Galegas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Culleredo encheuse de produtos artesáns e actividades para celebrar o Día das Letras Galegas

Artesanía, cabalos, flores e música tradicional para celebrar o Día das Letras nas comarcas
Noelia Díaz
Moreno votando esta mañana

Elecciones en Andalucía | La encuesta de la Forta da la mayoría a Juanma Moreno en Andalucía
Redacción
Un hombre ejerce su derecho al voto en las elecciones andaluzas

Elecciones en Andalucía | La participación es del 52,11% a las 18.00 horas, 7,6 puntos más que en 2022
EFE
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros

García Seoane presume de una ejecución presupuestaria del 84% y un superávit de 7,1 millones
Noelia Díaz