Artesanía, cabalos, flores e música tradicional para celebrar o Día das Letras nas comarcas
As comarcas de A Coruña e Betanzos celebraron por todo o alto o 17 de Maio, Día das Letras Galegas, con feiras, actuacións de música tradicional, exhibicións cabalares e outras propostas. Máis de 60 postos instalaráronse na praza Europa do Burgo (Culleredo) con artículos de roupa, complementos, agasallos, bonecos, decoración ou bixutería, todos de carácter artesanal.
O evento, organizado pola Concellería de Cultura cullerdense, prolongouse durante todo o día e contou coa música das agrupacións locais Catalmibre e Ancoradoira e o alcalde, José Ramón Rioboo, destacou a alta participación da cita, que “pon en valor o talento dos artesáns”.
En Paderne tamén houbo pandeiretas e gaitas, e o Goberno de Sergio Platas aproveitou para entregar os premios do seu III Certame de Relato Curto. Na categoría xuvenil gañou Daniel Izan Vázquez, mentres que na categoría xeral fíxose co premio Rocío Cal, e o alcalde agradeceulles a ambos “o compromiso con Paderne, co idioma e coa literatura”.
Feira do Tres
Vilarmaior amosou un ambiente espectacular para a tradicional Feira do Tres, que viviu a súa XXXVII edición e que contou con mercado, exposicións florais e concursos de cans e de cabalos –nas modalidades de andadura tradicional galega, raza pura galega e cabalos cruzados–.
Para pechar a xornada, Nayla Ferreiro realizou un espectáculo de doma que congregou a numerosos asistentes.