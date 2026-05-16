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Área Metropolitana

Investigados cuatro hombres como presuntos autores de incendios en el área coruñesa

Redacción
16/05/2026 17:47
Uno de los terrenos quemados
Uno de los terrenos quemados
CEDIDA
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Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña investigan a cuatro hombres como presuntos autores de delitos de incendio forestal cometidos en municipios como Aranga, Vilasantar o Abegondo

Según fuentes oficiales, las actuaciones se centran en un fuego intencionado ocurrido en Aranga y otros tres siniestros originados por imprudencias graves durante la ejecución de quemas agrícolas en Vilasantar y Abegondo. 

La primera de las actuaciones tuvo su origen en el incendio del 30 de marzo en la parroquia de Cambás, en Aranga. Tras la correspondiente investigación técnica de las causas y la recopilación de diversas manifestaciones testificales, los agentes del Seprona identificaron a un varón de 67 años como presunto autor. 

El Instituto Armado indica que el investigado en este servicio ya figuraba en los registros policiales por haber sido objeto de investigaciones anteriores en episodios de “idéntica naturaleza” ocurridos hace varios años en la zona comprendida entre los municipios de Aranga e Irixoa. 

En un segundo bloque de actuaciones se procedió a investigar a otros tres vecinos de Vilasantar y Abegondo; en este caso, por imprudencia grave. Los implicados –según las mismas fuentes– realizaron quemas de restos vegetales sin contar con las autorizaciones o sin tomar precauciones.

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