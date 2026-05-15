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Área Metropolitana

Piden más de 20 años de prisión para una banda que robaba en casas de A Coruña y su área

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/05/2026 20:09
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
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La Fiscalía pide más de 20 años de prisión, en total, para una banda de nacionalidad albanesa que presuntamente perpetró decenas de robos en domicilios de la provincia de A Coruña y, en especial, de su área metropolitana. Así, reclaman para cada uno de los tres acusados 7 años y 5 meses de cárcel por robo continuado en casa habitada, mientras que para uno de ellos también añaden 3 años por delito continuado de falsedad en documento oficial.

En concreto, se trata de tres personas con 52, 34 y 27 años de edad a los que se les atribuyen hurtos en Cambre, Miño, Oleiros, Culleredo, Ames, A Coruña, Sada, Teo o Santiago, donde sustrajeron numerosas joyas, aparatos electrónicos, dinero en efectivo y otros enseres, explica la Fiscalía en un escrito de calificación.

Los supuestos ladrones utilizaban para cada 'golpe' un Peugeot 507 que fue decomisado, así como la documentación ilícita. A los acusados se les reclama indemnizar a los particulares y aseguradoras afectadas con un total de 65.255,86 euros.

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