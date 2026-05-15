Piden más de 20 años de prisión para una banda que robaba en casas de A Coruña y su área

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

La Fiscalía pide más de 20 años de prisión, en total, para una banda de nacionalidad albanesa que presuntamente perpetró decenas de robos en domicilios de la provincia de A Coruña y, en especial, de su área metropolitana. Así, reclaman para cada uno de los tres acusados 7 años y 5 meses de cárcel por robo continuado en casa habitada, mientras que para uno de ellos también añaden 3 años por delito continuado de falsedad en documento oficial.

En concreto, se trata de tres personas con 52, 34 y 27 años de edad a los que se les atribuyen hurtos en Cambre, Miño, Oleiros, Culleredo, Ames, A Coruña, Sada, Teo o Santiago, donde sustrajeron numerosas joyas, aparatos electrónicos, dinero en efectivo y otros enseres, explica la Fiscalía en un escrito de calificación.

Los supuestos ladrones utilizaban para cada 'golpe' un Peugeot 507 que fue decomisado, así como la documentación ilícita. A los acusados se les reclama indemnizar a los particulares y aseguradoras afectadas con un total de 65.255,86 euros.

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