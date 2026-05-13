La Xunta crea tres áreas de estacionamiento seguro para transportistas en la comarca

Imagen panorámica del polígono de Morás ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La Xunta creará tres áreas de estacionamiento seguro para transportistas en la comarca. Dos de ellas se ubicarán en el polígono empresarial de Morás, en Arteixo, y la tercera en el parque de Piadela Sur, en el municipio de Betanzos. Esta iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio que afecta también a las provincias de Lugo y Ourense, en los que se habilitarán espacios en las zonas empresariales de Rábade, Allariz y Xinzo de Limia.

El objetivo, según indica el Gobierno autonómico en una resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), es facilitarles a los conductores de vehículos de mercancías el acceso a estacionamientos certificados conforme a los requisitos establecidos en los reglamentos europeos, en los que puedan descansar con seguridad y disponer tanto de instalaciones adecuadas como de los servicios precisos. Se busca también promover la profesión de transportista, potenciar la incorporación de la mujer a este ámbito laboral y contribuir a la competitividad logística de Galicia como plataforma de transporte del noroeste peninsular.

Distancia de una autovía

El espacios se ubicarán a no más de diez kilómetros de una autovía, autopista o vía nacional/autonómica de la red estructurante o complementaria y disponer de un cierre perimetral mínimo de 1,80 metros de altura, cumplir con las dimensiones mínimas de las plazas y reservar por lo menos un 20% de las plazas para rotación, además de obtener, como mínimo, la certificación de nivel bronce conforme a los reglamentos de la Unión Europea en lo relativo al establecimiento de normas que detallan el nivel de servicio y la seguridad de las zonas de estacionamiento seguras y protegidas, así como a los procedimientos para su certificación.

Según fuentes autonómicas, se avanza así en el plan estratégico para la creación de una red gallega de estacionamientos seguros para el sector del transporte de mercancías, con lo que se prevé habilitar 1.500 plazas de aparcamiento seguro a través de distintas líneas de actuación impulsadas por la Xunta, en colaboración con otras entidades que compartan este objetivo.

Las mismas fuentes añaden que, en este marco de acción, se distinguen dos tipos de estacionamiento para camiones. Por una parte se encuentran las áreas de tránsito, localizadas en ruta para realizar los descansos necesarios según la normativa vigente. Por otra, se encuentran las zonas de concentración, ubicadas en grandes polos de atracción de mercancías y generalmente dotadas de más servicios.