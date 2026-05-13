El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso CEDIDA

El interés por 'competir' en los premios PEL de la Diputación crece de modo exponencial en cada nueva edición. Si, por poner un ejemplo, en el año 2022 presentaron candidatura a 'mejor empresa' 62 iniciativas o en 2025, 127, en la de este año se ha alcanzado un récord de participación con 145 candidatos.

Según fuentes provinciales, el plazo de presentación finalizó el martes, 12, con una cifra que confirma la consolidación de estos premios como un referente en el reconocimiento al talento emprendedor, a la capacidad innovadora y a la contribución de las pequeñas y medianas empresas, microempresas y profesionales autónomos al desarrollo económico y social de la provincia.

Las mismas fuentes añaden que, en esta convocatoria, la Diputación refuerza su apoyo al tejido empresarial más próximo a la ciudadanía, con una dotación total de 80.000 euros destinada a reconocer proyectos empresariales que destacan por su trayectoria, por su apuesta por la sostenibilidad, por su implantación en el territorio y por su carácter singular.

Cuatro categorías

Las candidaturas presentadas concurren a las cuatro categorías principales de los premios. Un total de 28 nuevas empresas optan al galardón a la mejor iniciativa emprendedora; 38 candidaturas aspiran al reconocimiento a la mejor trayectoria empresarial; 26 proyectos se presentan a la nueva categoría de territorio sostenible, y 40 iniciativas concurren al premio destinado a reconocer las propuestas empresariales más singulares. Además, los miembros del jurado registraron 13 candidaturas en la categoría honorífica, que este año estará dedicada a las iniciativas transformadoras del rural. Esta mención tendrá carácter honorífico y no llevará asociada dotación económica.

Asimismo, cada una de las cuatro categorías principales contará, con carácter general, con un premio de 20.000 euros. Las bases contemplan también la posibilidad de conceder accésits cuando la diferencia de puntuación entre sus dos mejores candidaturas sea mínima. En este caso, el primer premio pasaría a estar dotado con 15.000 euros y el accésit con 5.000 euros.

Gala de entrega en Coruña Estudo Inmersivo

Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, el jurado de expertos evaluará a lo largo de estas semanas los proyectos concurrentes y seleccionará las empresas, microempresas y profesionales autónomos ganadores de esta octava edición.

La gala de entrega de los premios PEL 2026 se celebrará el miércoles, 19 de junio, en Coruña Estudo Inmersivo (CEI), ubicado en la Ciudad de las TIC, en A Coruña. El acto tendrá lugar en horario de tarde y reunirá representantes del tejido empresarial, social e institucional de la provincia.

"A trave dos premios PEL, a Deputación continúa impulsando o recoñecemento público das empresas coruñesas como motores de riqueza, innovación, benestar e creación de emprego de calidade no territorio", apunta el presidente, Valentín González Formoso.