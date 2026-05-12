Diana Piñeiro avanza coa Xunta en melloras para os colexios de Cambre
O Concello de Cambre mantivo este martes unha reunión de traballo no edificio administrativo de Monelos, en A Coruña, entre a alcaldesa, Diana Piñeiro, e o novo director territorial de Educación, Santiago Freire.
O encontro serviu para abordar as diferentes necesidades trasladadas polos centros educativos, as ANPAS e o profesorado do municipio.
Durante a reunión analizáronse distintas actuacións de mellora e mantemento en varios colexios de Cambre, especialmente relacionadas con problemas de saneamento, adecuación de aseos, reparación de accesos e outras intervencións de conservación e seguridade.
A reunión permitiu establecer unha folla de ruta para avanzar nas actuacións máis urxentes, priorizando aquelas que poidan executarse nos próximos meses e coincidindo co período estival para minimizar as molestias á comunidade educativa.
Entre as cuestións tratadas figuran actuacións vinculadas á mellora de instalacións de saneamento, reparación e substitución de elementos deteriorados e outras labores de mantemento en distintos colexios do municipio.
Así mesmo, tamén se abordaron necesidades de maior envergadura que requirirán estudos técnicos e planificación orzamentaria específica para futuras anualidades.
A alcaldesa agradeceu a disposición e colaboración mostrada pola Dirección Territorial de Educación para atender as demandas trasladadas desde Cambre e destacou “a importancia de manter unha comunicación fluída e constante para ir dando resposta ás necesidades reais dos centros educativos do municipio”.