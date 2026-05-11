A Deputación remata as obras da nova ponte sobre o rego do Castro na estrada que conecta Carral con Meirama
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, a deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, e o alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, supervisaron esta mañá o resultado das obras de mellora da seguridade viaria executadas pola institución provincial na estrada DP-2104, que conecta Carral con Meirama.
A actuación, xa rematada, supuxo un investimento de 425.086 euros e permitiu construír unha nova ponte sobre o río Castro, ademais de executar unha variante de trazado de 300 metros entre os puntos quilométricos 2+750 e 2+900.
A intervención tiña como obxectivo corrixir un dos puntos máis complexos da DP-2104. Neste tramo, a estrada presentaba curvas enlazadas de radio moi reducido, cunha curva sobre a antiga obra de fábrica de apenas 20 metros de radio, a máis restritiva da zona. Ademais, a plataforma existente tiña só 4 metros de ancho, o que dificultaba o cruzamento de vehículos de maior tamaño, como camións ou autobuses, e obrigaba en ocasións a realizar manobras na calzada.
Con esta nova variante, a Deputación mellorou o trazado da estrada, eliminou un tramo de forte curvatura e ampliou a plataforma ata unha sección máis segura e homoxénea, con dous carrís de 3,5 metros e beiravías dun metro a cada lado. O novo trazado conta agora con radios mínimos de 50 metros, fronte aos 20 metros que presentaba o punto máis complicado antes da actuación.
Valentín González Formoso destacou que esta obra “é un bo exemplo do traballo que fai a Deputación na rede provincial de estradas, con actuacións fundamentais para mellorar a seguridade viaria e a mobilidade diaria nos concellos”.
O presidente subliñou tamén que con esta actuación “da resposta a unha necesidade real como é eliminar un punto perigoso na estrada que conecta Carral con Meirama e seguimos avanzando cara unha rede provincial de estradas máis moderna e máis segura”. Abundando sobre este tema, Formoso lembrou que “a Deputación conta con
máis de 2.100 quilómetros de estradas e, algunhas delas, son antigos camiños reais que quedaron obsoletos para o tráfico de hoxe en día”. Por iso, a institución provincial actuou para “garantir a seguridade de todos os usuarios da vía, pensando especialmente no transporte escolar e no coidado dos nenos e nenas que teñen que pasar por esta ponte para ir á escola”.
Valentín González Formoso pediu desculpas á veciñanza polo retraso dunhas obras “que supuxeron un investimento de máis de 500.000 euros entre execución e expropiacións” pero que “calquera que pase por aquí pode comprobar que a circulación é hoxe moito máis segura.
Para rematar, o presidente provincial anunciou que o Concello de Carral iniciará proximamente unha rolda de contactos coa veciñanza para crear beirarrúas ao paso desta mesma estrada polos diferentes núcleos de poboación.
Pola súa banda, a deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, explicou que a actuación permitiu “corrixir un tramo especialmente sinuoso da DP-2104, ampliar a plataforma e construír unha nova estrutura sobre o rego do Castro adaptada ás condicións actuais de tráfico e seguridade”.
O alcalde, José Luís Fernández Mouriño, destacou que a obra “quedou máis ca perfecta” e agradeceu o compromiso do presidente e da Deputación para poñer fin a unha situación de inseguridade no tráfico, especialmente no pesado. Mouriño incidiu en que “os autobuses tiñan moitos problemas para cruzar esta estrada” e que agora, tanto esas liñas de transporte público como os 800 veciños das parroquias de Sumio como de Quembre contan cun vial adaptado ás necesidades do século XXI.
As obras incluíron a construción da nova ponte, a execución da variante de trazado, a mellora da drenaxe lonxitudinal, a sinalización, o balizamento e a instalación das defensas regulamentarias. Tamén se acometeron actuacións sobre servizos afectados, como o retranqueo de postes de alumeado e a renovación dunha condución de abastecemento de pequeno diámetro.
A nova estrutura sobre o rego do Castro realizouse mediante un pórtico de formigón armado de 4,50 metros de ancho e 4,65 metros de altura libre interior, cunha lonxitude total de 18 metros. Sobre esta estrutura executouse o recheo necesario para adaptar a rasante da estrada ao novo trazado proxectado.
A Deputación continúa avanzando na mellora da súa rede viaria provincial, formada por máis de 2.100 quilómetros de estradas, con actuacións orientadas a incrementar a seguridade, modernizar os trazados e mellorar as comunicacións entre os concellos da provincia.