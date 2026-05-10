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Área Metropolitana

Pan y muiñeira para afrontar el domingo lluvioso en la comarca

Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/05/2026 21:28
Participantes en el Día da Muiñeira de Arteixo
Participantes en el Día da Muiñeira de Arteixo
PATRICIA G. FRAGA
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La intensa lluvia de este domingo no fue impedimento para aquellos que quisieron disfrutar de una jornada de gastronomía, música y tradición en diferentes localidades del área metropolitana coruñesa. Así, Carral clausuró la XXII Festa do Pan; Arteixo celebró el XXXVIII Día da Muiñeira –organizado por Xiradela– y contó también con una quedada de coches clásicos en el museo MAHI de Sabón; Miño acogió una andaina contra el cáncer, Betanzos el mercado Brota do Norte y Cesuras bailó sin parar en su Festa das Flores

Los talleres de elaboración de pan y el bocadillo ‘cardiosaludable’ triunfaron en Carral, localidad que visitaron la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, que destacaron la trayectoria y arraigo del evento. “Hai que gabar o traballo das familias panadeiras, que conseguiron converter o seu produto nun símbolo recoñecido en toda Galicia”, dijo Formoso. 

Carral celebró la XXII Festa do Pan
Carral celebró la XXII Festa do Pan
Javier Alborés

El Campo da Festa de Arteixo se llenó para el Día da Muiñeira, que cada año organiza la asociación Xiradela y que en esta edición interpretó la ‘Muiñeira de Santaia de Moar’. La cita pone en valor este estilo de baile tradicional y congrega a bailadores de múltiples localidades. En concreto, fueron unas 200 personas las que bailaron a la vez esta pieza –colegio Franciscanas (A Coruña), Garrulaxe Cecebre (Cambre), Nemeth (Carballo), Santa María de Torás (A Laracha), Queiroa (Sada), Trubisquiña (Vimianzo), Azougue (Betanzos), A Marola (Oleiros) y Xiradela–. 

“O noso folclore está moi vivo e as novas xeracións, grandes protagonistas do día, son a proba”, apunta Uxía Verdía, presidenta de Xiradela. 

Una joven bailadora en el Campo da Festa de Arteixo
Una joven bailadora en el Campo da Festa de Arteixo
PATRICIA G. FRAGA

La comisión de fiestas de Cesuras organizó una comida popular con música de Lydia Sueiro y el antiguo matadero de Betanzos fue escenario del mercado de artesanía Brota do Norte. Miño aportó su granito de arena en la lucha contra el cáncer con una andaina.

Carral celebró la XXII Festa do Pan

La primera jornada de la Festa do Pan de Carral despacha cerca de 2.000 bocadillos

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