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Área Metropolitana

El Gobierno moderniza la cárcel de Teixeiro, construida hace 28 años

Redacción
06/05/2026 20:30
Vista actual de la cárcel de Teixeiro
Vista actual de la cárcel de Teixeiro
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El Gobierno ha comenzado esta semana en el centro penitenciario de Teixeiro (Curtis) una serie de actuaciones para mejorar sus instalaciones, que fueron inauguradas hace 28 años. 

En el marco del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (Pacep), las actuaciones previstas tienen como objetivo, explica el Ejecutivo central, modernizar e implantar nuevos elementos que mejoren la seguridad y los servicios de la prisión coruñesa. 

Más seguridad y eficiencia

Las intervenciones planteadas buscan la eficiencia del edificio y son la sustitución del sistema de automatización y seguridad interior por uno de nueva generación; la puesta en marcha de un servicio moderno de interfonía y megafonía; la sustitución integral de la red de detección de incendios; la reforma de la cocina, la colocación de paneles solares fotovoltaicos y trabajos de mejora en la climatización del recinto, entre otros. 

Por otra parte, entrarán en funcionamiento en el aparcamiento de los trabajadores del centro penitenciario hasta cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos, con una inversión de 28.611,82 euros. Según la Delegación del Gobierno en Galicia, se estima que el plazo de ejecución de las obras dure 16 meses. Esta actuación está dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

La prisión fue inaugurada en mayo de 1998 y en aquel momento se expresaba que el edificio tenía “una esperanza de vida de 50 años” y contaba con capacidad para 1.008 reclusos. “Son cerca de 86.000 metros cuadrados edificados sobre una parcela de 350.000 y 6.200 millones de pesetas de inversión. Además de las celdas, hay un departamento cultural y deportivo, un hospital, piscina, gimnasio, salón de audiovisuales o una guardería”, se puede leer en la edición de El Ideal Gallego del 15 de mayo de ese año. 

Ahora, las instalaciones se han ido quedando obsoletas y es necesario adaptarlas a las necesidades actuales, especialmente las ligadas a la eficiencia energética, el ahorro de consumo y la mejora de los automatismos de seguridad.

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