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Área Metropolitana

Sada y Lorbé captan más de 21.000 euros de ayudas de la Diputación al sector del mar

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/05/2026 17:32
Lorbé celebra su X Fiesta de la Centolla
Festa da Centola de Lorbé
Quintana
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La Diputación de A Coruña acaba de publicar la resolución definitiva de la concesión de subvenciones destinadas a cofradías de pescadores, federaciones y agrupaciones de mariscadoras y mariscadores de la provincia, entre ellas la Cofradía de Pescadores de Sada y la de Lorbé

Estas subvenciones se estructuran en dos líneas de actuación: mantenimiento de la actividad y colaboración con la organización de eventos en alguno de los municipios de A Coruña. 

El primer caso es el de la cofradía sadense, que recibirá 13.500 euros para “financiar gastos de persoal, vixilancia, mellora e modernización dos procesos de comercialización, adquisición de semente ou funcionamento das lonxas”, mientras que el segundo, orientado a apoyar “a organización de festas e accións de exaltación dos produtos do mar, fundamentais para a promoción e valorización do sector e para achegar estes produtos á cidadanía”, es el de la Cofradía de Lorbé, a la que corresponden 8.160

En todo el territorio, la Diputación de A Coruña “concedeu 27 axudas na Liña 1, por importe de 422.198,63 euros, e nove axudas na Liña 2, que suman 116.736”

La responsable del área de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, destacó que “estas axudas son unha ferramenta clave para garantir o futuro do sector do mar, apoiando tanto o seu funcionamento diario como a promoción dos nosos produtos” e incidió en que “as confrarías son pezas fundamentais da economía local nos concellos costeiros, xerando emprego e mantendo viva a tradición mariñeira que forma parte da nosa identidade”, expuso Capelán. 

La diputada destacó la importancia de “apoiar a acción de exaltación dos produtos do mar” porque es “unha boa oportunidade para poñer en valor a calidade do noso produto, dinamizar a economía local e atraer visitantes” a los distintos ayuntamientos de A Coruña. 

En este sentido, recordó que la institución lleva tiempo colaborando con iniciativas consolidadas como a Festa da Centola de Lorbé

La resolución se completa con un total de 36 entidades beneficiarias, distribuidas por toda la costa de la provincia, aunque solo dos corresponden a entidades con actividad en la comarca de A Coruña, en los municipios de Sada y Oleiros. 

Entre las casi cuarenta, aparecen agrupaciones de distinto tipo y tamaño, lo que “reflicte a diversidade do sector, desde pequenas agrupacións de mariscadoras ata grandes confrarías con actividade comercial relevante”, añadió Capelán. l

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