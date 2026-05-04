Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

El PP denuncia que el gobierno de Rioboo ha convertido Culleredo en un "concello fallido"

Redacción
04/05/2026 17:00
Imagen de archivo de un pleno municipal en Culleredo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Según el último informe de fiscalización del Consello de Contas, el concello de Culleredo figura entre los únicos seis ayuntamientos gallegos, de los 313 que hay, que no presentaron en plazo la cuenta general de 2024. Para el PP de Culleredo, este incumplimiento es consecuencia directa de años de falta de planificación, desorden interno y ausencia de liderazgo político bajo el gobierno de José Ramón Rioboo.

Los populares denuncian que el ejecutivo local ha convertido a Culleredo en un “concello fallido” por su incapacidad para cumplir obligaciones básicas, ordenar la gestión interna y garantizar un funcionamiento normal de la administración municipal. “Rioboo ha perdido el control del Concello: no gestiona, no planifica y se limita a poner excusas”, afirma la portavoz popular, Izaskun García.

Desde el PP rechazan que el gobierno local vuelva a escudarse en la falta de personal para justificar este nuevo incumplimiento. “Llevan años gobernando y no han sido capaces de organizar ni reforzar un área clave para el funcionamiento del Concello”, señala García, que advierte de que “no estamos ante un problema técnico puntual, sino ante un fracaso político evidente”.

Los populares recuerdan que la falta de rendición de cuentas en plazo se suma a la parálisis generalizada en la gestión municipal, con el urbanismo bloqueado, con contratos esenciales como el agua o la limpieza viaria sin licitar, falta de transparencia en la publicación de contratos menores y retrasos acumulados en decisiones estratégicas para el municipio. A esta situación se añade ahora la salida del secretario municipal en comisión de servicios, un puesto clave para el funcionamiento ordinario del Concello. “Los profesionales se marchan y los que quedan están saturados. Pero el problema no son los funcionarios. El problema es político. Cuando un gobierno no planifica, no organiza, no refuerza los servicios y no toma decisiones, la administración se bloquea. Así es imposible que Culleredo funcione”, advierte García.

El PP alerta de que la falta de gestión tiene consecuencias directas para los vecinos de Culleredo: peor funcionamiento administrativo, más retrasos en los pagos, menos transparencia, descontrol económico y deterioro de los servicios públicos. Por ello, los populares reiteran su compromiso con un modelo de gobierno municipal serio, ordenado y responsable: “Culleredo necesita dejar atrás esta etapa de excusas, bloqueo y descontrol para transformar un concello fallido en un concello que funcione, que cumpla y que esté al servicio de sus vecinos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

MADRID, 04/05/2026.- Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración, este lunes. El juicio contra Ábalos entra este lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ábalos niega que recibiera dinero de Aldama: "No hay ninguna evidencia de ello"
Agencias
Establecimiento de Bershka en la Plaza de Lugo, cerrado por reformas

Dos tiendas de Inditex cierran en A Coruña por reforma
Esther Durán
Lorbé celebra su X Fiesta de la Centolla

Sada y Lorbé captan más de 21.000 euros de ayudas de la Diputación al sector del mar
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

El PP denuncia que el gobierno de Rioboo ha convertido Culleredo en un "concello fallido"
Redacción