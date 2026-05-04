El PP denuncia que el gobierno de Rioboo ha convertido Culleredo en un "concello fallido"

Imagen de archivo de un pleno municipal en Culleredo

Según el último informe de fiscalización del Consello de Contas, el concello de Culleredo figura entre los únicos seis ayuntamientos gallegos, de los 313 que hay, que no presentaron en plazo la cuenta general de 2024. Para el PP de Culleredo, este incumplimiento es consecuencia directa de años de falta de planificación, desorden interno y ausencia de liderazgo político bajo el gobierno de José Ramón Rioboo.

Los populares denuncian que el ejecutivo local ha convertido a Culleredo en un “concello fallido” por su incapacidad para cumplir obligaciones básicas, ordenar la gestión interna y garantizar un funcionamiento normal de la administración municipal. “Rioboo ha perdido el control del Concello: no gestiona, no planifica y se limita a poner excusas”, afirma la portavoz popular, Izaskun García.

Desde el PP rechazan que el gobierno local vuelva a escudarse en la falta de personal para justificar este nuevo incumplimiento. “Llevan años gobernando y no han sido capaces de organizar ni reforzar un área clave para el funcionamiento del Concello”, señala García, que advierte de que “no estamos ante un problema técnico puntual, sino ante un fracaso político evidente”.

Los populares recuerdan que la falta de rendición de cuentas en plazo se suma a la parálisis generalizada en la gestión municipal, con el urbanismo bloqueado, con contratos esenciales como el agua o la limpieza viaria sin licitar, falta de transparencia en la publicación de contratos menores y retrasos acumulados en decisiones estratégicas para el municipio. A esta situación se añade ahora la salida del secretario municipal en comisión de servicios, un puesto clave para el funcionamiento ordinario del Concello. “Los profesionales se marchan y los que quedan están saturados. Pero el problema no son los funcionarios. El problema es político. Cuando un gobierno no planifica, no organiza, no refuerza los servicios y no toma decisiones, la administración se bloquea. Así es imposible que Culleredo funcione”, advierte García.

El PP alerta de que la falta de gestión tiene consecuencias directas para los vecinos de Culleredo: peor funcionamiento administrativo, más retrasos en los pagos, menos transparencia, descontrol económico y deterioro de los servicios públicos. Por ello, los populares reiteran su compromiso con un modelo de gobierno municipal serio, ordenado y responsable: “Culleredo necesita dejar atrás esta etapa de excusas, bloqueo y descontrol para transformar un concello fallido en un concello que funcione, que cumpla y que esté al servicio de sus vecinos”.