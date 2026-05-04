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Área Metropolitana

Culleredo apuesta por el turismo sostenible participando en la IX edición de Expocidades

Redacción
04/05/2026 16:41
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Culleredo refuerza su apuesta por el turismo sostenible participando en la IX edición de Expocidades, una de las principales citas del sector entre Galicia y el norte de Portugal. El evento ferial, organizado por el Eixo Atlántico, reunirá a 29 entidades de la Eurorregión los próximos 8, 9 y 10 de este mes en el Parque Multifuncional do Rossio de la localidad lusa.

A lo largo de las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una programación que incluye gastronomía, artesanía, talleres, actividades infantiles, música, teatro y demostraciones en vivo. Los puestos de los municipios y entidades, entre los que se encontrará Culleredo, mostrarán sus atractivos desde una perspectiva turística responsable, sostenible y de excelencia.

La participación en esta cita de turismo de proximidad consolida el posicionamiento de Culleredo dentro del Eixo Atlántico y facilita el contacto con otros destinos del territorio. Además, se enmarca en la estrategia de promoción turística del Concello, alineada con los principios de turismo responsable que impulsa el Eixo Atlántico, como el “turismo de autor” y el “turismo policéntrico”. El objetivo es poner en valor los recursos locales, diversificar la oferta y descongestionar los destinos más saturados, evitando desequilibrios o tensiones en las ciudades y entre sus habitantes.

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La inauguración de Expocidades tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 16:00 horas (hora portuguesa). El horario de apertura al público será el viernes de 16:00 a 22:00 horas, el sábado de 15:00 a 22:00 horas y el domingo de 10:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.

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