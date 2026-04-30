La Diputación invertirá 530.000 euros en la carretera que une Carral con Oza-Cesuras

Valentín González Formoso CEDIDA

La Diputación Provincial aprobó por unanimidad en el pleno inversiones por importe de 1.834.301 euros para la ejecución de cinco obras de mejora y conservación de la red viaria provincial, una de ellas en las comarcas de A Coruña y Betanzos.

En concreto, actuará en la carretera DP-0106, que une San Vicente de Vigo (Carral) con Oza dos Ríos, entre los puntos kilométricos 3+230 y 8+200, con un presupuesto de 531.849,06 euros. Se trata de una intervención integral sobre la capa de rodadura, que incluye la limpieza y apertura de cunetas en ambos márgenes, el desbroce de taludes y la retirada de vegetación que pueda afectar a la seguridad.

Además, se realizarán labores de fresado en accesos, entronques y zonas deterioradas, así como la regularización puntual del firme en áreas con hundimientos. Sobre esta base, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor en todo el tramo, adaptando elementos como tapas de registro a la nueva rasante.

La actuación finalizará con la renovación completa de la señalización horizontal, "mellorando a seguridade e a funcionalidade da vía", explicó el ente provincial.

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