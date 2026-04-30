El grupo Losán, con plantas en Curtis y Vilasantar, logra una prórroga para presentar un plan de viabilidad

Trabajadores de Losán se manifiestan en Santiago de Compostela en el mes de febrero Cedida

El grupo Losán, con plantas en Galicia en Curtis y Vilasantar (A Coruña), ha logrado una prórroga una vez concluido el plazo del preconcurso de acreedores --este miércoles 29 de abril-- para presentar un plan de viabilidad para el futuro de la empresa.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de Industrias Losán en Curtis, Xosé Anxo Sánchez, ha señalado que "parece ser que sí" ha sido concedida esa prórroga, pero apunta que desconoce si hay plan de viabilidad.

"Nosotros no tenemos conocimiento de él, pese a nuestras insistencias", censura el representante de unos trabajadores que llevan varios meses sin cobrar sus nóminas.

Este jueves ha debatido sobre la situación del grupo la Comisión de Industria del Congreso, a raíz de una iniciativa del PP que ha defendido su diputado Francisco Conde. El texto ha salido adelante con 20 votos a favor y 17 abstenciones.

Debate en el Congreso

"Ayer finalizaba el periodo marcado para el preconcurso de acreedores y el inmovilismo del ministerio y de la SEPI es lo que ha marcado todas estas semanas hasta una situación en que seguimos sin tener ningún tipo de respuesta", ha criticado.

Ante "meses de incertidumbre", ha remarcado que "el esfuerzo institucional que ya se hizo exige responsabilidad, seguimiento y coordinación" y considera que "corresponde al Ministerio de Industria y a la SEPI" liderar la coordinación de las actuaciones.

"Nada impide que el ministerio pueda proteger el empleo y pueda asegurar los recursos públicos que se han ido destinando a esta empresa", ha subrayado.

Así las cosas, ha reclamado un "cambio radical" en la postura del Gobierno y que "de manera urgente" convoque "una reunión con todos los implicados" pues "no hay más tiempo para cálculos políticos".

En el turno de la defensa de las enmiendas, la socialista Patricia Otero ha replicado a Conde con reproches a su "pasividad durante su etapa como conselleiro" y le ha espetado que "ahí está su legado en materia industrial" en Galicia. "Como para venir aquí a decir que el Gobierno central tiene una actitud pasiva e inmovilista", ha afeado.

También ha intervenido, por Vox, Andrés Rodríguez, quien ha demandado "revertir todas las políticas inspiradas en el fanatismo climático que socialistas y populares han promovido en la Unión Europea".

Por el BNG, su diputado Néstor Rego ha mostrado el apoyo de los nacionalistas a la iniciativa como forma de apoyar a los trabajadores de Losan.

"Ayer finalizaba el plazo. Parece que hubo una prórroga de un mes por algún tipo de error notarial, pero en todo caso significa un mes más de angustia al que hay que poner fin", ha recalcado Rego.

En el turno de Sumar, Manuel Lago ha avisado de que "no es un error notarial" sino que "hay un compromiso" de presentar un plan de viabilidad "que va a permitir dar una oportunidad a la industria para que continúe".

Según ha concretado Lago, "ese plan de viabilidad está impulsado por Xesgalicia", los organismos equivalentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, por la SEPI "y cuenta con un acuerdo con los acreedores de la compañía".

"Existe un plan de viabilidad que tiene que ser valorado por la jueza y una participación de todos los organismos públicos que tienen créditos", ha asegurado.