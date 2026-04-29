Una feria medieval, música y teatro: así será la XXII Festa do Pan en Carral

Imagen de archivo de una edición anterior de la Festa do Pan | Pedro Puig

El Concello de Carral da a conocer la programación oficial de la XXII Festa do Pan, una cita ya consolidada en el calendario festivo que tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de mayo. El evento está organizado por el propio Concello en colaboración con la Asociación de Panadeiros de Carral y cuenta con el apoyo de la Deputación da Coruña.

La celebración arrancará el sábado 9 de mayo a partir de las 12:00 horas con la apertura de la exposición y venta de pan, así como del bocadillo cardiosaludable. A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar de una feria medieval con presencia de artesanos del cuero, orfebres, esmaltes, textil o bisutería. Además, se habilitarán distintos espacios como un obradoiro de madera, talleres de elaboración de pan dirigidos a niños y niñas, y dos expositores: uno de asociaciones municipales y otro de los centros educativos de Carral.

La animación musical comenzará a las 12:30 horas con la actuación del grupo Gaeloc Medieval, que repetirá a las 13:30 horas. A las 14:00 horas tendrá lugar la sesión vermú con el Dúo D’Vicio. Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, la charanga Noroeste recorrerá el Campo da Feira y las calles del municipio. A las 16:30 horas, el alumnado del IES de Carral representará la obra teatral ‘O toxo’ en la Praza da Capela, con una segunda función prevista a las 18:00 horas.

Durante la tarde continuarán los talleres infantiles de pan y madera, junto con el expositor ‘Pan en 3D’, que permitirá realizar una visita en realidad virtual a un obrador. A las 17:30 horas actuará nuevamente Gaeloc Medieval, mientras que a las 18:30 horas tendrá lugar un espectáculo de zancudos y malabaristas acompañado por este mismo grupo, que volverá a subirse al escenario a las 20:00 horas. La jornada del sábado finalizará a partir de las 21:00 horas con la sesión nocturna a cargo del Dúo D’Vicio y el grupo América de Vigo.

Jornada de domingo

El domingo 10 de mayo, la actividad comenzará a las 11:00 horas con la reapertura de la exposición y venta de pan, el bocadillo cardiosaludable, la feria medieval, los expositores de asociaciones y centros educativos, y talleres de pan y pulseras de cuero. A las 11:30 horas actuará Gaeloc Medieval, seguido del expositor ‘Pan en 3D’ a las 12:00 horas.

A las 12:30 horas se celebrará la misa solemne y la posterior procesión, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela. La programación continuará a las 13:30 horas con una nueva actuación de Gaeloc Medieval y a las 14:00 horas con la sesión vermú a cargo de la Orquesta Acordes.

Por la tarde, a las 16:00 horas, la charanga Sorcha Show Band animará el Campo da Feira, seguida a las 16:30 horas por otra actuación itinerante de Gaeloc Medieval por las calles, junto con la continuidad de los talleres y el expositor ‘Pan en 3D’. A las 17:00 horas tendrá lugar el espectáculo ‘Rufina e Benito’, durante el cual se repartirá pan de Carral entre el público asistente.

La jornada dominical proseguirá con nuevas actuaciones de Gaeloc Medieval a las 18:00 horas y de la charanga Sorcha a las 18:30 horas. La XXII Festa do Pan se despedirá a partir de las 20:00 horas con la sesión musical nocturna a cargo de la Orquesta Acordes.