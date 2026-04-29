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Área Metropolitana

La Diputación reclama, sin consenso, la gratuidad de la autovía AG-55

El PP se abstiene en la exigencia de la eliminación del peaje

Fran Moar
Fran Moar
29/04/2026 14:31
La Diputación celebró ayer el pleno correspondiente a abril
La Diputación celebró ayer el pleno correspondiente a abril
CEDIDA
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Se dice que el diablo está en los matices y por si existen dudas al respecto, el pleno de la Diputación podría servir de demostración empírica. Aunque todos los grupos políticos estaban de acuerdo en el fondo de la cuestión, no hubo lugar al consenso. Tanto PP, como PSOE, BNG y Alternativa se oponen a que se cobre en cualquier vía de la provincia de A Coruña pero eso no implica que se pongan de acuerdo a la hora de reclamarlo. En este caso la nota discordante corrió a cargo del grupo popular al optar por la abstención en la exigencia de la eliminación del peaje de la AG-55, que enlaza la ciudad de A Coruña con los municipios de la Costa da Morte. ¿El motivo? El portavoz del PP, Evaristo Ben, alegó que no se aceptó una enmienda al texto, presentado por PSOE y BNG, de hacer extensible la reclamación para las autopistas AP-9 y AP-53, gestionadas ambas por el Gobierno central.

La moción, finalmente aprobada, reclama a la Xunta el rescate de la vía de alta capacidad amparándose en el procedimiento llevado a cabo el 10 de octubre de 2024, cuando el Ejecutivo autonómico liberó con una inversión de 297 millones de euros las autovías del Salnés, del Barbanza, de Ourense-Celanova y de Santiago-Brión.

Portavoces

El portavoz socialista, Bernardo Fernández, destacó la a su entender marginación que soporta la Costa da Morte, por parte de la Xunta, al continuar permitiendo que sean sus habitantes los que costeen la infraestructura estratégica con un régimen de concesión. El diputado señló la importancia de solucionar esta situación, ya que la autovía es "fundamental para a comunicación da comarca coa cidade da Coruña e dos polígonos industriais con Porto Exterior de Langosteira".

La nacionalista Avia Veira recordó que se trata "dunha conexión vital dunha comarca esquecida pola Xunta" e incidio en que la vía "está chea de curvas perigosas e en malas condicións de seguridade e conservación, pero hai que pagar para utilizala".

Por su parte, el diputado de Alternativa dos Veciños e alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, recordó cuando todos los ayuntamientos de la comarca coruñesa se movilizaron de forma conjunta para exigir la retirada del peaje de A Barcala. "Foi algo que se conseguiu pero hai que facelo todos xuntos. Se cada un vai coa súa banderita é unha trapallada", apostilló.

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