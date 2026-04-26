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Área Metropolitana

Los juzgados subastan dos viviendas embargadas en Arteixo y Miño

Noelia Díaz
Noelia Díaz
26/04/2026 19:28
Viviendas en Costa Miño
Viviendas en Costa Miño
CATASTRO
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la subasta, por parte de dos juzgados diferentes, de sendas viviendas embargadas en Pastoriza (Arteixo) y Xarío (Miño). En el primer caso, se trata de una casa con planta baja, primer piso, desván y un alpendre en el lugar de Naya; en el segundo, es un chalet en la calle A Fraga con dos plantas, garaje, dos porches y jardín. Ambas son subastas forzosas ordenadas por el juez y no es posible visitar los inmuebles antes de comprarlos.

El valor de la subasta de Pastoriza -la cual aún no ha comenzado- es de 154.300 euros, aunque no existe puja mínima para participar. La cantidad que reclaman los acreedores a los hipotecados es de 96.406,69 euros, más 28.922,01 euros para intereses y costas. La propiedad es la vivienda habitual de los deudores.

"Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar pujas electrónicas con sujeción a las normas de la Ley de enjuiciamiento civil; si no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación del bien en el plazo de los 20 días siguientes al del cierre de la subasta", escribe Patricia Paz Leborans, letrada de la Administración de Justicia de Plaza nº5 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña.

La propiedad de Costa Miño -el 24 de la calle A Fraga-, que también es la vivienda habitual de los deudores -a quienes el juez reclama 149.890,77 euros-, tiene una superficie útil de 184 metros cuadrados, 396 en total si se añade el jardín. El valor de esta subasta, que finaliza el 6 de mayo, es de 125.646,12 euros y tampoco requiere puja mínima.

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