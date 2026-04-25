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Área Metropolitana

Flamenco, nostalgia y deporte para animar el sábado en la comarca

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/04/2026 20:48
patricia feria abril cambre
Ambiente en la Feria de Abril de Cambre
PATRICIA G. FRAGA
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El área metropolitana disfrutó este sábado de una soleada jornada donde los protagonistas fueron los mayores, las sevillanas y el deporte. Sendas ‘xuntanzas’ de veteranos en Abegondo y Miño, la Feria de Abril de Cambre y el tercer Día do Deporte en Bergondo, además de las verbenas en Vilanova (Oleiros) o Recareo (Curtis), llenaron de actividad y color las comarcas de A Coruña y Betanzos. 

El aparcamiento del campo de fútbol Dani Mallo acogió, de nuevo, una gran carpa para el evento ‘A nosa feira’, organizado por el Sporting Cambre, donde se dieron cita más de mil personas, muchas de ellas ataviadas con atuendos característicos de la cultura andaluza. María Lamas, Begoña García, Ángel Montoya y Aixa Romay fueron los artistas encargados de poner la nota musical, mientras que la Finca Abrigosa ofreció paseos a caballo y Nunú te cuida realizó juegos para los más pequeños. 

Abegondo celebró el patrón del municipio, San Marcos, con la XXXIII Festa da Terceira Idade, organizada por el Ayuntamiento, a la que asistieron 520 vecinos. “É unha ledicia reunirnos cada ano por esta ocasión. Celebramos o noso patrón, pero tamén a gran comunidade local que formamos”, expresó el alcalde, José Antonio Santiso, en el restaurante El Pantano. 

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, en la Xuntanza da Terceira Idade
El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, en la Xuntanza da Terceira Idade
CEDIDA
La directiva del Sporting Cambre posa en el campo Dani Mallo | cedida

El club de fútbol que puso a Cambre a bailar sevillanas

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Bergondo se entregó a la escalada, el tiro con arco, el fútbol playa, las artes marciales, el vóley playa o los kayaks, además de a los juegos populares o a nuevas disciplinas como el goalball o el kin ball. El Día do Deporte pretende fomentar los hábitos de vida saludables entre la población y difundir la labor de los clubs deportivos locales. 

Foto de familia del Día do Deporte en Bergondo
Foto de familia del Día do Deporte en Bergondo
CEDIDA

El Ayuntamiento de Miño volvió a reunir a los mayores de 55 años en el pabellón Juan Tenreiro para vivir una nueva edición del Xantar, donde los participantes rememoraron anécdotas de juventud y recibieron el homenaje del alcalde, Manuel Vázquez Faraldo. 

Participantes en el Xantar do Maior de Miño
Participantes en el Xantar do Maior de Miño
PATRICIA G. FRAGA
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El Xantar de Miño, en imágenes

Xantar para mayores de 55 añosVer más imágenes

Este domingo, día 26, tendrán lugar la Xuntanza do Maior en Cambre y la Festa do Libro na Rúa en el parque José Martí de Santa Cristina (Oleiros).

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La Feria de Abril de Cambre, en fotos

patricia feria abril cambreVer más imágenes
Una edición anterior de la Festa do Libro na Rúa

Oleiros celebra su tercera Festa do Libro na Rúa

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