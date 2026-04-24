Boas Prácticas en Servizos Sociais 2026: seis entidades que cambian vidas

Los premios se entregaron ayer en un acto en Palexco Cedida

Padre Rubinos, Aspronaga, AECC, Fundación Hospitalarias, POIG y Érguete. Estas han sido las seis entidades distinguidas por la Diputación de A Coruña en el marco de los V Premios de Boas Prácticas en Servizos Sociais, con los que la institución reconoce “o traballo de entidades e profesionais do ámbito social que contribúen a mellorar a vida das persoas, especialmente das máis vulnerables” y que, un año más, se entregaron en Palexco.

En el acto, al que asistieron el presidente provincial, Valentín González Formoso; la diputada del ámbito, Mar García Vidal; representantes de las asociaciones, y alcaldes y alcaldesas de todo el territorio, se destacaron el impacto social, capacidad de innovación y compromiso de estos colectivos “coa mellora continua dos servizos sociais” y, de manera individual, las aportaciones de cada uno de ellos a los 93 municipios de A Coruña.

El Premio á Traxectoria 2026 correspondió a la Real Institución Benéfico-Social Padre Rubinos, en reconocimiento a sus más de cien años de entrega y compromiso “adaptándose ás necesidades de cada época e consolidándose como unha referencia no ámbito social da provincia da Coruña”.

En Investigación Científica, se reconoció a Fundación Hospitalarias “por un proxecto centrado na prevención das caídas das persoas maiores, que teñen unha alta incidencia nos centros de Servizos Sociais”, mientras que en el de la Atención Social se premió a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) por sus clubes de salud, una iniciativa que impulsa hábitos de vida saludables y ofrece “apoio integral ós pacientes e ás súas familias”, especialmente en municipios rurales de A Coruña.

A Aspronaga, en esta ocasión se le distinguió por Telebaró y por el uso que esta iniciativa hace de la tecnología, para estimular la comunicación y participación de las personas con discapacidad intelectual, "potenciando a súa autonomía e a súa inclusión social” y, en el apartado de Familia, Infancia y Adolescencia, a Redeir@s, de la Plataforma de Organzacións de Infancia de Galicia (POIG).

Tecendo Redes, una acción de la Fundación Érguete Integración en la que los presos aprenden las técnicas tradicionales de las redeiras de Corme, recibió el premio a la Inclusión Social.