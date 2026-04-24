Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

Boas Prácticas en Servizos Sociais 2026: seis entidades que cambian vidas

La Diputación de A Coruña premia a Aspronaga, Padre Rubinos, AECC, Fundación Hospitalarias, Érguete y POIG

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/04/2026 21:40
Los premios se entregaron ayer en un acto en Palexco
Los premios se entregaron ayer en un acto en Palexco
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Padre Rubinos, Aspronaga, AECC, Fundación Hospitalarias, POIG y Érguete. Estas han sido las seis entidades distinguidas por la Diputación de A Coruña en el marco de los V Premios de Boas Prácticas en Servizos Sociais, con los que la institución reconoce “o traballo de entidades e profesionais do ámbito social que contribúen a mellorar a vida das persoas, especialmente das máis vulnerables” y que, un año más, se entregaron en Palexco

En el acto, al que asistieron el presidente provincial, Valentín González Formoso; la diputada del ámbito, Mar García Vidal; representantes de las asociaciones, y alcaldes y alcaldesas de todo el territorio, se destacaron el impacto social, capacidad de innovación y compromiso de estos colectivos “coa mellora continua dos servizos sociais” y, de manera individual, las aportaciones de cada uno de ellos a los 93 municipios de A Coruña. 

El Premio á Traxectoria 2026 correspondió a la Real Institución Benéfico-Social Padre Rubinos, en reconocimiento a sus más de cien años de entrega y compromiso “adaptándose ás necesidades de cada época e consolidándose como unha referencia no ámbito social da provincia da Coruña”. 

En Investigación Científica, se reconoció a Fundación Hospitalarias “por un proxecto centrado na prevención das caídas das persoas maiores, que teñen unha alta incidencia nos centros de Servizos Sociais”, mientras que en el de la Atención Social se premió a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) por sus clubes de salud, una iniciativa que impulsa hábitos de vida saludables y ofrece “apoio integral ós pacientes e ás súas familias”, especialmente en municipios rurales de A Coruña. 

A Aspronaga, en esta ocasión se le distinguió por Telebaró y por el uso que esta iniciativa hace de la tecnología, para estimular la comunicación y participación de las personas con discapacidad intelectual, "potenciando a súa autonomía e a súa inclusión social” y, en el apartado de Familia, Infancia y Adolescencia, a Redeir@s, de la Plataforma de Organzacións de Infancia de Galicia (POIG)

Tecendo Redes, una acción de la Fundación Érguete Integración en la que los presos aprenden las técnicas tradicionales de las redeiras de Corme, recibió el premio a la Inclusión Social.

Javier Álvarez Barbeito y Valentín González Formoso

Nace la Rede de Concellos Contra o Cancro para fomentar los cuidados en áreas rurales

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Protesta convocada por una plataforma contraria a la moción de censura en Lugo

Dos mil personas protestan ante el Ayuntamiento de Lugo en contra de la moción de censura
Agencias
Manolo García (i) y Quimi Portet (d) componentes de El Útimo de la Fila

Los fans, tras el cambio de El Último de la Fila al Monte do Gozo: de la resignación a la completa indignación
Óscar Ulla
Laura Villar, deseñadora de moda a estilista, nos xardíns de Mariñán

Laura Villar, creadora de Aranga que asistiu ás Residencias de Mariñán: “Esta experiencia deume a seguridade que antes non tiña”
Lucía Tenreiro
Los premios se entregaron ayer en un acto en Palexco

Boas Prácticas en Servizos Sociais 2026: seis entidades que cambian vidas
Lucía Tenreiro