Detenidos dos vecinos de Bergondo por una ola de robos en Guísamo, Sada, Cambre y Oleiros

Efectivos de la 1ª Compañía y del Equipo ROCA de la Guardia Civil de A Coruña han detenido a un hombre de 32 años y una mujer de 26, ambos vecinos de Bergondo, como presuntos autores de varios robos en localidades de la comarca.

La operación 'Audel' se inició el pasado mes de diciembre a raíz de un robo con fuerza en un establecimiento de hostelería de la localidad de Guísamo (Bergondo). Después de este robo la Guardia Civil detectó un incremento de sucesos semejantes, con el mismo modus operandi en el propio municipio de Bergondo, y también en Cambre, Sada y Oleiros.

Objetos recuperados por la Guardia Civil tras una ola de robos en el área de A Coruña Guardia Civil

Los ladrones accedían por la fuerza a viviendas particulares, segundas residencias, fincas rurales y construcciones anexas. De ellas se llevaban una gran variedad de efectos, incluyendo joyas, relojes, herramientas, maquinaria agrícola, electrodomésticos y equipos electrónicos y de telefonía.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y, una vez recabadas las pruebas, procedieron a registrar el domicilio de los investigados, de donde recuperaron numerosos efectos. La Guardia Civil está poniendo estos a disposición de sus propietarios.

El vehículo incautado y que, según la investigación, utilizaba la pareja para cometer los robos Guardia Civil

A la pareja detenida también se le incautó un además un vehículo que, según la Guardia Civil, utilizaban para desplazarse y cometer los robos.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 4 de Betanzos, que decretó el ingreso en prisión para uno de los implicados.