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Área Metropolitana

El Consorcio As Mariñas apura la licitación del nuevo servicio de recogida de basura

Redacción
20/04/2026 14:58
03 junio 2025Cambre.- Uno de los nuevos contenedores, en el paseo de O Temple
Contenedores en el Paseo de O Temple
Archivo El Ideal Gallego
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El Consorcio As Mariñas da un paso definitivo para la licitación del nuevo servicio de recogida y transporte de basura, una prioridad para los alcaldes y alcaldesas de cara a ofrecer una prestación ampliada y mejor a la ciudadanía de los ocho municipios (Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada). 

La entidad eleva la propuesta de estructura de costes y la fórmula de revisión de precios del contrato, trámite necesario al tratarse de una concesión sujeta a regulación armonizada con precio superior a 5 millones de euros. 

El Pleno del Consorcio As Mariñas se reunió esta mañana en su sede de Bergondo

As Mariñas aprueba un presupuesto de 19,1 millones para 2026

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La estructura de costes de la actividad procede de la consulta a operadores económicos del sector realizada por Novotec, la empresa de consultoría a la que el Consorcio encargó la redacción de los pliegos. Un total de siete empresas del ámbito trasladaron la información solicitada que permitió la elaboración de la propuesta.

En concreto, el 58,97% de los costes de destinan a mano de obra. En el apartado de coste de bienes corrientes y servicios, un 8,47% corresponde a carburante, un 6,68% a mantenimiento y reparaciones, y un 0,80% a impuestos. Por lo demás, la estructura contempla un 10,23% para amortizaciones, un 6,01% para gastos generales, un 2,11% para costes de financiación de inversiones, un 0,54% para otros costes directos, un 2,94% para otros costes indirectos y un 3,25% para beneficio industrial.

En cuanto a la revisión de precios, sólo se consideran los costes de personal, los carburantes y los servicios de mantenimiento y reparación, por ser los susceptibles de desviaciones significativas y que puedan permanecer en el tiempo. Además, de acuerdo a la legislación, será aplicable exclusivamente cuando al menos se hubiese ejecutado el 20% del importe y transcurrido un año desde la formalización del contrato.

La propuesta será sometida ahora a información pública por un plazo de 20 días. Posteriormente será remitida Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia (XCCA) para la realización del informe preceptivo.

En ese momento, el Consorcio As Mariñas podrá aprobar en pleno los pliegos para la licitación, que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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