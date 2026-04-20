El Concello de Bergondo convoca doce plazas de socorristas para la campaña de verano

Imagen de archivo de dos socorristas en una playa

El Concello de Bergondo abrirá este martes 21 de abril, el proceso selectivo para la contratación de 12 socorristas que prestarán servicio durante la próxima temporada estival. El objetivo de esta contratación es garantizar la máxima seguridad de los vecinos, vecinas y visitantes que acudan a disfrutar de los arenales del municipio durante los meses de mayor afluencia.

Las bases reguladoras de esta convocatoria han sido publicadas hoy, lunes 20 de abril, en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP). En ellas se detallan los requisitos que deben cumplir los aspirantes, así como el sistema de selección y los plazos de presentación de instancias.

Para poder participar en el proceso selectivo, los candidatos deberán contar con la titulación exigida para el ejercicio profesional del socorrismo acuático, estar inscritos en el Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Las personas interesadas en formar parte del servicio municipal de salvamento de este verano pueden presentar sus solicitudes desde mañana, martes 21 de abril, y hasta el 29 de abril, junto con la documentación requerida, de forma preferente a través de la Sede Electrónica del Concello de Bergondo. También se habilitará la presentación presencial en el Rexistro Xeral del consistorio en su horario habitual.

Las bases completas y los anexos para la inscripción se pueden consultar directamente en la publicación del BOP o en el tablón de anuncios de la página web del Concello de Bergondo.