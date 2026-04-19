Las tradiciones salen con el sol y el mes de abril ‘aprieta’ la agenda social del área metropolitana

Festa do Gambón á Prancha, en el San Xurxo de Iñás Javier Albores

Después de Semana Santa, las celebraciones se suceden en el calendario y, aunque la intensidad no es la misma que en los meses de verano, en el área metropolitana las agendas comienzan a ser apretadas desde abril, con citas como el San Jorge, en Iñás, o la Festa do Roscón de Lañas, en Arteixo.

Además, en Culleredo organizaron la Festa do Cabaleiro de Almeiras y en Miño continúan con la Ruta do Pincho Mariñeiro, mientras que Paderne se volcó con los actos de la Festa do Maior 2026. Entre unas y otras, la Mostra de Teatro Afeccionado de Sada.

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El sol y el ascenso del mercurio animaron a los vecinos, que no dudaron en unirse a las distintas actividades, que solo se detuvieron alrededor de las nueve, “para ver a Copa do Rei”, comentaron desde Iñás, donde retrasaron la elaboración del marisco con el que, por tercer año, honraron a San Xurxo.

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“Unha sociedade xusta mídese por como coida aos seus maiores, e desde o Concello de Paderne queremos reafirmar hoxe o noso compromiso convosco”, intervino el alcalde, Sergio Platas, en la entrega de distintivos a los vecinos más veteranos, en el marco de la Festa do Maior 2026.

El acto contó con la asistencia de más de 250 residentes en el municipio, desplazados desde todo el término para reunirse en una comida en el Restaurante El Pantano.