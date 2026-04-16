El pleno infantil de Culleredo aprueba propuestas sobre actividades lúdicas y el mantenimiento de los espacios públicos

Pleno infantil en el concello de Culleredo

Docenas de niños y niñas de sexto curso de Educación Primaria tomaron el salón de plenos de Culleredo. El Concello celebró en la mañana de este jueves la XXVI edición de su pleno municipal infantil, una actividad de educación constitucional enmarcada en el programa EducaCulleredo.

En esta edición participaron escolares de los CEIP de Tarrío, Isaac Díaz Pardo, Vila de Rutis y A Ponte Pasaxe, que conformaron la corporación infantil. La sesión fue presidida por Yago Martín Rodríguez, alcalde infantil del CEIP Isaac Díaz Pardo, acompañado por el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y la teniente de alcalde y concelleira de Educación, Cristina Pardo.

Los diferentes grupos políticos (uno por colegio) presentaron mociones previamente trabajadas en las aulas. Todas fueron aprobadas. La que recibió el mayor respaldo fue la relativa a gestionar actividades al aire libre para todas las edades, con 14 votos a favor. Instalar juegos infantiles adaptados en los parques más transitados recibió 13 votos favorables; arreglar las paradas de autobús, contenedores, iluminación y pasos de peatones, 12; y conservar y mejorar las calles y aceras municipales, 11.

Pleno infantil en el concello de Culleredo

En el turno de ruegos y preguntas, el alumnado abordó distintas cuestiones vinculadas a la mejora de servicios e infraestructuras, a las que contestó Rioboo, quien puntualizó que las paradas de autobús son competencia de la Xunta.

Sobre la posible ampliación del aparcamiento de O Portádego, junto al centro de salud, el alcalde explicó que existe una zona azul para favorecer la rotación de usuarios y que el Concello ha solicitado a la Xunta la creación de un estacionamiento para el personal sanitario: “Iso atendería a esa demanda de que houbese máis aparcamento”.

En materia deportiva, Rioboo se refirió a la renovación del skatepark y a la posibilidad de dotarlo de una cubierta contra el mal tiempo, señalando que estudiarán el proyecto y que “se é viable a cuberta, así o faremos”, y avanzó además que “practicamente a totalidade das instalacións deportivas serán renovadas”, incluyendo el polideportivo de Tarrío, con una inversión prevista de 1,3 millones de euros.

También a respuesta de las consultas de los pequeños concelleiros y concelleiras, incidió en las actuaciones previstas para reforzar la seguridad vial en entornos escolares, con la ampliación de la plantilla de la Policía Local y una inversión de alrededor de un millón de euros en la avenida de Fonteculler. Asimismo, abordó la reforma del Parque Europa, cuya licitación espera que se produzca próximamente para que pueda estar finalizada antes de final de año, así como futuras mejoras en el Paseo dos Parrulos.

Pleno infantil en el concello de Culleredo

La sesión concluyó con las preguntas de los alumnos periodistas. Una entrega de diplomas a los participantes puso el broche a una jornada en la que el alumnado pudo sumergirse en el funcionamiento democrático de la administración local.