Bergondo inicia las obras de mejora de la seguridad peatonal y urbanización en la travesía de San Cidre

Travesía de San Cidre Concello de Bergondo

El Concello de Bergondo ha comenzado esta semana una intervención integral en la zona de la Travesía de San Cidre que cuenta con una inversión total de 298.729,05 euros. Esta actuación, enmarcada en el POS+adicional 2/2024 de la Deputación da Coruña y cofinanciada entre la entidad provincial y el Concello, tiene como objetivo prioritario garantizar la seguridad de los vecinos y transformar el entorno del Monasterio de San Salvador y el cementerio parroquial en espacios más accesibles y funcionales.

Los trabajos principales consisten en el acondicionamiento de los márgenes de dos carreteras municipales y de las inmediaciones del emblemático Monasterio de San Salvador. El proyecto contempla la creación de espacios transitables sobre las nuevas cunetas de seguridad proyectadas, permitiendo que los peatones dispongan de una zona protegida y cómoda para sus desplazamientos habituales. De forma paralela, el gobierno local aprovechará la intervención para modernizar las infraestructuras subterráneas con la instalación de una nueva red de pluviales que optimizará la evacuación de agua en la zona.

La actuación se extiende también a la intersección de dos viales en el entorno del cementerio, un punto que registra una notable afluencia de personas y vehículos. En este enclave, el Concello procederá a la urbanización completa del espacio para hacerlo plenamente accesible y a la reorganización del aparcamiento existente para mejorar la comodidad de los usuarios. Se instalará un pavimento de adoquín prefabricado sobreelevado que obligará a reducir la velocidad de los vehículos.

Desde el Gobierno local de Bergondo destacan que este proyecto “representa unha aposta decidida pola humanización das parroquias e a protección da veciñanza que transita a diario pola zona”. Han señalado que, gracias a la financiación del POS+adicional 2/2024, es posible ejecutar una obra ambiciosa que no solo soluciona problemas técnicos de drenaje, sino que transforma la seguridad vial en puntos neurálgicos como el Monasterio de San Salvador y el cementerio. Asimismo, subrayan que “a nosa prioridade é seguir dotando ao rural de infraestruturas modernas que calmen o tráfico para garantir esa seguridade peonil”.