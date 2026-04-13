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Área Metropolitana

Culleredo impulsa un programa de lectura asistida con perros de terapia en los centros educativos del concello

Redacción
13/04/2026 17:48
perros y letras 1
Actividad en el Sofía Casanova
Concello de Culleredo
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El Concello de Culleredo continúa impulsando actividades dentro del programa EducaCulleredo. En este caso, con la actividad de lectura asistida con perros de terapia READ (siglas en inglés de “perros de asistencia para la educación en la lectura”), que se está desarrollando en colaboración con la Asociación Perros y Letras.

La iniciativa está orientada a escolares de Educación Primaria con dificultades en la lectoescritura, problemas de autoestima o habilidades sociales, o bien a alumnado procedente de otros países con barreras lingüísticas o de comunicación. Cada centro selecciona hasta seis participantes, propuestos por el equipo de orientación educativa junto con la entidad responsable del programa. Luego, se contacta con las familias para recoger su autorización.

El programa ya se ha llevado a cabo en los CEIP Sofía Casanova y Vila de Rutis, donde finalizó este lunes. Próximamente se incorporarán al proyecto el resto de centros educativos del municipio (Tarrío, Isaac Díaz Pardo y Ría do Burgo), completando de este modo el despliegue en todos los colegios participantes.

Las sesiones son impartidas en la biblioteca escolar por una terapeuta ocupacional especializada junto a Dana, una perra de terapia adiestrada. El programa consta de siete sesiones por alumno o alumna de unos veinte minutos de duración.

Desde la Asociación Perros y Letras destacan que este tipo de intervenciones contribuyen a mejorar la motivación para leer, así como la seguridad y la confianza del alumnado, la atención, la autonomía, la comunicación y la regulación emocional. Además, ayudan a construir una relación positiva con los animales.

Con esta iniciativa, el Concello de Culleredo refuerza su compromiso por la inclusión y por el desarrollo de actividades que complementen la educación ordinaria, una línea de trabajo que se enmarca dentro del programa EducaCulleredo.

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