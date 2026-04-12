Decenas de mascotas acuden a Celas de Peiro para la tradicional bendición por San Outelo

Misa y bendición de perros en las fiestas de San Outelo, Celas de Peiro Patricia G. Fraga

La parroquia de Celas de Peiro, en Culleredo, sacaba este domingo a sus mascotas de paseo para que recibieran la bendición tras la misa solemne que se ofició dentro de las fiestas de San Outelo, una romería que durante todo el fin de semana contó con verbenas, concurso canino, feria de artesanía, juegos infantiles y exhibiciones de escultura a motosierra y de forja, entre otras propuestas.

Decenas de personas acudieron a la tradicional cita con sus perros, a quienes el párroco bendijo con su hisopo para alejarlos de cualquier mal o dolencia. Algunos canes se asustaron en el momento de la bendición, mientras que otros recibieron sin inmutarse el agua bendita.

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San Outelo también tenía incluida una andaina canina en la mañana de ayer, una actividad que tuvo que ser suspendida por la lluvia. Pese a todo, el ambiente festivo inundó el entorno de la Torre de Celas con la música de Tania Veiras y Los Cumbiapop, que actuó en la sesión vermú y cerró la jornada con una verbena desde las 20.00 horas.