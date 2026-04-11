La Xunta invertirá tres millones de euros en arreglar carreteras en Bergondo, Betanzos, Oleiros, Sada y Oza Cesuras

Vía Ártabra

La Consellería Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, ha licitado por más de 3,5 millones de euros las obras de refuerzo del firme en las carreteras de titularidad autonómica VG-1.3 (Vía Ártabra), AC-161 (entre A Angustia y Bergondo), AC-162 (entre Sada y Bergondo), AC-163 (entre Sada y Mera), AC-164 (entre Guísamo y A Ínsua), AC-173 (entre Santa Cruz y Mera), AC-183 (entre Sada y Arillo), AC- 230 (entre Montesalgueiro y Curtis), AC-408 (entre Ordes y un polígono) y AC-409 (entre Ordes y Cerceda), a su paso por siete ayuntamientos de A Coruña (Bergondo, Betanzos, Oleiros, Sada, Ordes, Cerceda y Oza Cesuras).

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La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia ha publicado esta contratación, a la que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de abril. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses.

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Consistirán en la rehabilitación de la capa de rodaje para mejorar las condiciones de circulación en los distintos trechos de estas carreteras. Los trabajos permitirán la rehabilitación del firme en los distintos trechos de estas diez vías de titularidad de la Xunta, con varias actuaciones, que permitirán restaurar las características del pavimento y adecuar sus necesidades funcionales y de durabilidad.