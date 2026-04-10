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Área Metropolitana

Calvelo: "Arteixo va a ir de la mano de Culleredo en el rechazo a la estación de mercancías de Orro"

Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/04/2026 15:27
Calvelo y Rioboo, en una reunión de trabajo
Calvelo y Rioboo, en una reunión de trabajo
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El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, manifestó este viernes su apoyo a su homólogo en Culleredo, José Ramón Rioboo, en las reivindicaciones contra la estación de mercancías prevista por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Orro, a la que se oponen los vecinos cullerdenses y otras formaciones como el PSOE arteixán –que solicitará en pleno la negativa unánime al proyecto–. “El lugar ideal es el centro logístico de Ledoño”, sostiene, y adelanta que “Arteixo va a ir de la mano de Culleredo en este asunto, adoptará la misma postura que adopte Culleredo”. 

“No puede ser que para el ministerio siempre impere el criterio económico y no el funcional”, lamentó Calvelo, mientras que Rioboo añadió que “Ledoño tiene una plataforma prevista de estas características en su plan de expansión y esta opción tendría proyección de futuro, que no se quede en un aparcamiento de trenes con vías paralelas sino que tenga posibilidad de que tenga un retorno para toda la comarca”.

"En el pleno anterior mostramos un rechazo unánime a esa localización en Orro, en el núcleo de Souto, y los vecinos a título individual también se oponen. Arteixo decidió que no se ubicase en Uxes y no tiene ningún sentido que el ministerio pretenda mover el problema 300 metros", comentó el alcalde cullerdense.

Calvelo tendió la mano a Rioboo y le mostró "máxima colaboración y respeto". "Esto lo hemos vivido anteriormente en Arteixo, cuando querían hacer el acceso ferroviario a Punta Langosteira por una zona que afectaba gravemente a nuestras poblaciones, y con trabajo, esfuerzo y diálogo se consiguió que venga casi todo soterrado, con afecciones mínimas al territorio", recordó.

El alcalde, José Ramón Rioboo, se reunió con los vecinos

Transportes sigue estudiando ubicaciones para la terminal de tren de mercancías mientras Rioboo insiste en Ledoño

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