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Un incendio calcina el almacén de Trison en el polígono de Espíritu Santo
Área Metropolitana

Un incendio calcina el almacén de Trison en el polígono de Espíritu Santo

La Guardia Civil llevó a cabo el desalojo del hotel Venus, próximo a las instalaciones

Esther Durán
09/04/2026 08:31

Esta madrugada, alrededor de las 1:15 horas, se registró un incendio en una nave de la empresa Trison, en el polígono de Espíritu Santo. El fuego causó daños materiales de gran magnitud que todavía están siendo valorados por los equipos de emergencias.

La rápida y coordinada actuación de los equipos de emergencia permitió contener el incendio y evitar que se extendiera a las instalaciones próximas. En estos ratos, los esfuerzos se centran en el enfriamento y en la extinción completa.

El director financiero de Trison, Rafael Sánchez; el consejero delegado, Alberto Cáceres; y el fundador y presidente, Carlos Saavedra

Trison, histórico proveedor de Inditex, crea experiencias en más de 100 países

Más información

No se registraron daños personales, si bien las pérdidas materiales son relevantes. Por precaución, la Guardia Civil llevó a cabo el desalojo de ocho personas del hotel Venus, próximo a las instalaciones. 

En el operativo intervinieron Bomberos de A Coruña, Parques Comarcales de Arteixo y Betanzos, Servicios de Emergencias de Oleiros y Sada, así como  equipos de Medio Rural.

Desde el Ayuntamiento de Sada han trasladado un reconocimiento expreso a la labor de todos los efectivos desplegados, cuya intervención resultó determinante para evitar consecuencias mayores.

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