Un incendio calcina el almacén de Trison en el polígono de Espíritu Santo

Esta madrugada, alrededor de las 1:15 horas, se registró un incendio en una nave de la empresa Trison, en el polígono de Espíritu Santo. El fuego causó daños materiales de gran magnitud que todavía están siendo valorados por los equipos de emergencias.

La rápida y coordinada actuación de los equipos de emergencia permitió contener el incendio y evitar que se extendiera a las instalaciones próximas. En estos ratos, los esfuerzos se centran en el enfriamento y en la extinción completa.

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No se registraron daños personales, si bien las pérdidas materiales son relevantes. Por precaución, la Guardia Civil llevó a cabo el desalojo de ocho personas del hotel Venus, próximo a las instalaciones.

En el operativo intervinieron Bomberos de A Coruña, Parques Comarcales de Arteixo y Betanzos, Servicios de Emergencias de Oleiros y Sada, así como equipos de Medio Rural.

Desde el Ayuntamiento de Sada han trasladado un reconocimiento expreso a la labor de todos los efectivos desplegados, cuya intervención resultó determinante para evitar consecuencias mayores.