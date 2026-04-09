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Área Metropolitana

Los cinco equipos que optarán a diseñar el futuro de Coruña Marítima

Redacción
09/04/2026 13:23
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El proyecto Coruña Marítima avanza en su hoja de ruta con la selección de los cinco equipos finalistas que competirán por elaborar el Máster Plan que definirá la transformación del puerto y su conexión con la ciudad en los próximos años.

El proceso de licitación, al que se presentaron 14 candidaturas válidas, ha permitido elegir a estos cinco equipos en base a criterios como la trayectoria profesional, la experiencia en proyectos similares y los reconocimientos de los participantes. En conjunto, agrupan a 28 empresas, de las cuales 13 cuentan con sede u oficinas en Galicia.

Los cinco equipos finalistas
TYPSA - RSHP ARCHITECTS SLP
JUNQUERA ARQUITECTOS SLP - WEST & URBAN DESIGN & LANDSCAPE ARCHITECTURE B.V. - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L. - SENER MOBILITY, S.A. - NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN BV
IDOM CONSULTING ENGINEERING - ARCHITECTURE, S.A.U.- ZAHA HADID  LIMITED
WSP SPAIN-APIA, SAU - BJARKE INGELS GROUP ARCHITECTURE SPAIN SLP - DÍAZ y DIAZ ARQUITECTOS SLP
3XN COPENHAGEN A/S - BATLLE I ROIG  ARQUITECTURA SLP - OVE ARUP & PARTNERS S.A.U.

Los equipos seleccionados dispondrán ahora de un plazo de cuatro meses para presentar sus propuestas. Será en el tercer trimestre del año cuando se dé a conocer el proyecto ganador, que será elegido en función de aspectos como la calidad técnica, la funcionalidad, el impacto ambiental y económico o la ordenación urbanística global. En ese momento se podrá ver también una primera maqueta de la propuesta.

El equipo que resulte elegido contará con un año para desarrollar el plan director completo, incluyendo todos los documentos y anexos necesarios para dar forma definitiva a Coruña Marítima.

Desde la organización destacan la elevada participación y el nivel de los equipos presentados, lo que refleja el interés que despierta una iniciativa llamada a redefinir la relación entre la ciudad y su frente portuario, así como a marcar el desarrollo urbano de A Coruña en las próximas décadas.

El impulso de este concurso parte del consenso alcanzado en la Comisión Coruña Marítima, en la que están representados el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado, ADIF y la Autoridad Portuaria, además de los grupos políticos municipales.

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