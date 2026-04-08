Municipios que piensan en verde: Oleiros y Arteixo recolectaron 1.200 toneladas de vidrio en 2025

Una mujer deposita botellas en un contenedor ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Oleiros, Arteixo, Curtis y Miño piensan en verde. Así se desprende de los datos de recogida de envases de vidrio que la empresa Ecovidrio ha hecho públicos esta semana, con las cantidades totales recolectadas en cada localidad en 2025 y su tasa de recogida por habitante. En cuanto a la suma total, en el área metropolitana coruñesa Oleiros vence con 669.880 kilos depositados en sus contenedores, el equivalente al peso de un Boeing 747 o de cien elefantes africanos, pero Curtis es el ayuntamiento con el mejor dato individual: allí cada habitante recicló el año pasado 28,91 kilos de vidrio.

El pasado agosto, Ecovidrio y la Xunta firmaron un acuerdo de colaboración que contempla varias líneas de actuación que tienen como base la inteligencia artificial y la analítica de datos para adaptar la recogida de vidrio a las singularidades y necesidades concretas de los territorios gallegos, “y con las que se prevé incrementar en un 11% la recogida selectiva de envases de vidrio en los próximos tres años”, señala la entidad.

Así mismo, con esta medida las localidades podrán incrementar hasta un 30% sus ingresos por la gestión responsable y separada de las fracciones de residuos de vidrio. “A pesar de que caída del consumo afecta en la recuperación de envases de vidrio, los datos ponen de manifiesto que, aunque existe margen de mejora, para avanzar es clave que sigamos trabajando juntos, a través de un modelo de corresponsabilidad que nos implique a todos, Ecovidrio, administraciones, ciudadanos y hosteleros”, dice Germán Llana, gerente de Ecovidrio en Galicia.

En el cómputo global de envases recogidos a lo largo del año, Oleiros y Arteixo se colocan en las primeras posiciones, el primero con las 669 toneladas mencionadas y el segundo con 537.960 kilos. Les siguen Culleredo, con 432.660 kilos recolectados, y Cambre, con 329.840 kilos. Sada se apuntó un total de 271 toneladas, mientras que Betanzos registró 215, Miño 142, Bergondo 138, Carral 115 y Curtis 122. Por debajo de 100.000 kilos de vidrio recogido se sitúan Abegondo (88.760 kg), Oza Cesuras (60.210 kg), Paderne (37.350 kg), Aranga (34.433 kg), Coirós (27.769 kg), Irixoa (23.330 kg), Vilasantar (22.970 kg) y Vilarmaior (21.526 kg).

Mejores tasas por habitante

Curtis ostenta la mejor cifra de reciclaje de vidrio por habitante, con 28,91 kilos por persona recogidos el año pasado, seguido de Miño, con 20,05 kilos, y Bergondo, con 19,37 kilos. Cerca se colocan Aranga (19,2 kilos por habitante), Vilasantar (18,63 kg/hab), Irixoa (17,37 kg/hab), Vilarmaior (17,33 kg/hab) y Oleiros (17,27 kg/hab), mientras que en la mitad de la tabla están Carral (16,97 kg/hab), Betanzos (15,91 kg/hab), Abegondo (15,76 kg/hab), Arteixo (15,64 kg/hab), Sada (15,56 kg/hab) y Paderne (15,24 kg/hab).

En las últimas posiciones se ubican Coirós (14,28 kg/hab), Culleredo (13,84 kg/hab), Cambre (13,32 kg/hab) y Oza Cesuras (11,67 kg/hab). Según Ecovidrio, en 2025, cada gallego depositó unos 16,5 kg de envases de vidrio, una cifra inferior a la media nacional (20 kg/hab y unos 68 envases por persona).

La ciudad de A Coruña sumó 3.649 toneladas –el equivalente al peso de 90 camiones llenos–, lo que constituye una tasa de 14,51 kilos por vecino, señala la empresa. Por provincias, A Coruña lideró la aportación ciudadana a la recogida selectiva de vidrio con 16,5 kg/hab, seguida de Pontevedra, con 15,5 kg/hab; Ourense con 14,4 kg/hab; y Lugo, con 14 kg/hab.

En Galicia se depositaron más de 153 millones de envases de vidrio, lo que supone más de 420.000 envases al día y unos 300 envases cada minuto. “Gracias al reciclaje de vidrio en la comunidad gallega durante el año 2025 se ha logrado evitar la emisión de más de 29.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de casi 13.500 coches retirados de la circulación durante un año, y ahorrar más de 35.600 megavatios por hora de energía", concluye Germán Llana.

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