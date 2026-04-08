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Área Metropolitana

As Mariñas aprueba un presupuesto de 19,1 millones para 2026

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/04/2026 15:25
El Pleno del Consorcio As Mariñas se reunió esta mañana en su sede de Bergondo
El Pleno del Consorcio As Mariñas se reunió esta mañana en su sede de Bergondo
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El Consorcio As Mariñas celebró esta mañana una nueva sesión, en la que aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026, que alcanza los 19.148.725,96 euros, y abordó el calendario para implantar los nuevos servicios de recogida y de tratamiento y eliminación de residuos, principales prestaciones de la entidad supramunicipal, en la que se integran Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada

De las cuentas aprobadas, la gestión de la basura supone el mayor gasto con un total de 16.369.204,10 euros, de los que 8.233.642,22 euros van destinados a la recogida y 6.944.300 euros al tratamiento y eliminación de residuos con los correspondientes impuestos asociados, detalla desde el ente que preside José Antonio Santiso.

Ambas prestaciones deben ser renovadas, por lo que esta ha sido una de las cuestiones analizadas por los alcaldes y alcaldesas, quienes disponen de  una propuesta definitiva de pliegos para la contratación del servicio de recogida en As Mariñas. 

Pleno del Consorcio As Mariñas, que se celebró este mediodía en su sede de Bergondo

El servicio de recogida de As Mariñas seguirá con Prezero hasta 2026

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Así, entre otros asuntos se acordó marcar en el día 15 de abril como fecha límite para que los ayuntamientos puedan trasladar alguna variación o ya darlos por validados y, a partir de ahí se podrá publicar la contratación de manera inminente, aunque tendrá plazos largos ya que será preciso llevar al Diario Oficial de la Unión Europea.

En cuanto al servicio de tratamiento y eliminación, el presidente explicó que pendiente de que el Concello de A Coruña proporcione información sobre los pliegos de contratación, pendientes de su aprobación tras ser modificados: “Se queren contar con nós entendo que deberían facilitarnos os pregos”, señaló Santiso.

El dirigente supramunicipal está pendiente de una nueva reunión con A Coruña, tras la que informará a los alcaldes y alcaldesas del Consorcio As Mariñas. En este sentido, recuerda que el compromiso existente de seguir en Nostián por un euro menos de lo que cobra Sogama se mantendrá hasta que se active el nuevo servicio, momento en que sí tendrá que decidir As Mariñas. 

Con los nuevos contratos de recogida y de tratamiento, la entidad podrá estudiar la actual ordenanza y tasa, pero la intención es que de esta tarea se encargue una consultora especializada.

En los presupuestos aprobados esta mañana, la tasa que abonan los vecinos se mantiene sin variaciones, lo que supone una aportación de 14.926.670,18 euros, a lo que se tienen que sumar 639.978,87 euros procedentes del Fondo de Cooperación Local de la Xunta de Galicia. En este aspecto, el interventor señaló que la tasa no cubre el 100% del coste del servicio.

Los ocho ayuntamientos miembros aportan 704.595,52 euros, de los que  409.344,35 euros se dedican a la lacería, otro de los servicios mancomunados, mientras que 283.251,17 euros corresponden al Plan Coordinador de Servizos Sociais, para lo que se cuenta también con subvenciones de la Xunta (120.481,39 euros) y de la Diputación de A Coruña (60.000).

Además, el pleno aprobó la actualización del mencionado coste del servicio de recogida de basura, que presta la empresa Prezero, en un 4,1%, debido principalmente a la subida del IPC, y dio luz verde la adhesión del Consorcio As Mariñas al convenio de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente para el tratamiento de residuos de envases domésticos ligeros y papel y cartón de un solo uso, que conlleva un incremento económico para los municipios, y tanto estas cuestiones como las demás tratadas este miércoles, se aprobaron por unanimidad.

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