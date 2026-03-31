El programa AcompáñoTE de Cáritas se extiende al área metropolitana de A Coruña para combatir la soledad no deseada

Programa AcompáñoTE de Cáritas Cedida

La Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela continúa reforzando su compromiso con las personas mayores al ampliar su programa AcompáñoTE al conjunto del área metropolitana de A Coruña. La iniciativa, centrada en acompañar a personas en situación de soledad no deseada, suma ahora un nuevo impulso gracias a la firma de un convenio con Voluntariado Cambre para su desarrollo en el ámbito rural.

El acuerdo, rubricado a través de la Interparroquial de A Coruña, establece un marco estable de colaboración para ampliar la atención a personas mayores que viven solas, especialmente en zonas rurales. Mientras Cáritas asumirá la coordinación técnica, la valoración de los casos y la formación del voluntariado, Voluntariado Cambre aportará personal voluntario y conexión con los recursos sociales del municipio.

Programa AcompáñoTE de Cáritas Cedida

El programa, puesto en marcha de forma pionera en la ciudad herculina en 2017, ha demostrado su eficacia tras atender de manera estable a cerca de 1.000 personas mayores. Esta experiencia permitió su extensión en 2025 a municipios del área metropolitana como Culleredo, donde ya se ha prestado apoyo a 29 usuarios, y ahora continúa su implantación en Cambre, con previsión de llegar también a Betanzos. El objetivo en esta nueva fase es superar las 60 personas beneficiarias en el entorno metropolitano.

Durante la firma del convenio, la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Dolores Rivas Lombardero, y la presidenta de Voluntariado Cambre, María Aneiros Rico, subrayaron la importancia de reforzar las redes de apoyo. Ambas coincidieron en que el programa busca proporcionar herramientas que permitan a las personas mayores permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, manteniendo una buena calidad de vida.

AcompáñoTE ofrece un seguimiento personalizado que incluye visitas domiciliarias, paseos, acompañamiento en gestiones, llamadas periódicas y orientación sobre recursos sociales. Además, impulsa espacios comunitarios para fomentar vínculos vecinales y prevenir el aislamiento, como ya ocurre en Betanzos, donde se han iniciado encuentros en parroquias con buena acogida.

Programa AcompáñoTE de Cáritas Cedida

En la actualidad, cerca de 400 personas reciben atención continuada dentro de este programa, que se ha consolidado como un referente frente a la soledad no deseada. Según el último informe de la Fundación FOESSA, el aislamiento social es uno de los factores que más inciden en la pobreza y la exclusión, especialmente entre las personas mayores.

Con esta ampliación, Cáritas refuerza su apuesta por un modelo de intervención cercano y comunitario, centrado en la persona y en el fortalecimiento de las redes sociales como herramienta clave para mejorar la calidad de vida y la inclusión.