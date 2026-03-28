La Diputación aprueba incrementar hasta los ocho millones de euros la inversión en servicios sociales

Un momento del pleno de este jueves de la Diputación de A Coruña Cedida

El pleno de la Diputación aprobó, por unanimidad, un nuevo presupuesto del programa POS+Social, la línea específica del Plan Único destinada a financiar y fortalecer los servicios sociales municipales. Este año, el programa contará con ocho millones de euros, un incremento del 14,3% respecto a los siete del pasado ejercicio.

Según explicó el presidente provincial, Valentín González Formoso, el plan supone un apoyo clave para que los ayuntamientos puedan garantizar servicios sociales próximos y de calidad “que chegan directamente ás persoas que máis o precisan, especialmente maiores, persoas dependentes ou familias en situación de vulnerabilidade”.

Fuentes de la Diputación indican, que a través de este fondo, las administraciones locales podrán financiar programas y servicios como el refuerzo y ampliación del servicio de ayuda en el hogar, actividades de acompañamiento y socialización, conciliación laboral y familiar, fisioterapia y terapia ocupacional o ayudas directas a personas y familias en riesgo de exclusión social. También se permite la contratación o refuerzo de personal técnico y administrativo de los servicios sociales municipales, así como inversiones en infraestructuras y equipamientos sociales que mejoren la atención ciudadana.

Consolidación y crecimiento

Las mismas fuentes añaden que el POS+Social nació en el año 2020 como respuesta al incremento de las necesidades sociales de los ayuntamientos durante la pandemia y, desde entonces, se ha consolidado como una de las líneas más importantes del Plan Único. “Co incremento deste ano, a Deputación reforza a capacidade dos concellos para prestar servizos esenciais e dar resposta a unha demanda social crecente”, indican.

El Gobierno provincial, desde la creación del programa, ha invertido casi 54 millones de euros, contribuyendo a fortalecer la red pública de servicios sociales en los municipios, especialmente en los de menor tamaño, que son los que tienen mayores dificultades para prestar los servicios sociales debido a la escasez de recursos económicos y la dispersión y envejecimiento de la población.

El presupuesto se distribuye entre los ayuntamientos de la provincia siguiendo los criterios de población, superficie o dispersión territorial, entre otros. La mayor parte de los fondos se destinan a gasto corriente en el ámbito social, lo que permite financiar servicios esenciales diarios que mejoran directamente la calidad de vida de los vecinos.

“O POS+Social demostrou ser unha ferramenta moi útil para dar estabilidade aos servizos sociais municipais, permitindo aos concellos planificar e manter programas que son esenciais no día a día, desde o SAF ata a atención a familias ou a conciliación. O incremento deste ano supón máis recursos para reforzar equipos, ampliar servizos e chegar a máis persoas”, indicó la diputada responsable del departamento de Política Social, Mar García Vidal.