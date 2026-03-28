Bomberos de toda Galicia se movilizan para reclamar que su gestión dependa de los gobiernos provinciales

Los miembros del GES se manifestaron en las inmediaciones de la sede de la Diputación Quintana

Más de medio centenar de integrantes, en representación de los 330 GES (Grupo de Emerxencia Supramunicipal) de Galicia, participaron en una movilización celebrada frente a los accesos a la sede de la Diputación. Los manifestantes reclaman que su gestión pase a depender de los cuatro gobiernos provinciales y no de los ayuntamientos. Uno de los portavoces señaló que realizan labores que no son de su competencia y que los responsables municipales los utilizan para “o que lles dá a gana a eles”.

La de ayer fue la tercera protesta que llevan a cabo tras las celebradas en Lugo y Ourense. La próxima tendrá lugar en Pontevedra y está previsto celebrar una multitudinaria en Santiago. “Non imos parar ata que nos fagan caso”, dijo otro portavoz, al tiempo que declaraba que estaban dispuestos a realizar una huelga.

Asimismo, miembros del Gobierno provincial mantuvieron un encuentro con representantes de los manifestantes antes del inicio de la sesión plenaria.