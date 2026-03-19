La Xunta destaca que la mejora realizada en la playa de Perbes previene los riesgos del cambio climático

La delegada de la Xunta, acompañada por el alcalde de Miño, realizó una inspección de la mejora de Perbes Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, visitó la actuación de mejora paisajística del entorno del playa de Perbes y la recuperación ambiental y acondicionamiento de los accesos, una intervención orientada a la prevención de riesgos asociados al cambio climático.

El proyecto contó con una inversión de casi 70.000 euros, de los que la Xunta aportó más de 45.000 a través de la línea de ayudas a entidades locales para la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en espacios urbanos y periurbanos, así como a actuaciones de identificación y adecuación de refugios climáticos para la biodiversidad.

La representante del Gobierno autonómico, durante la visita, destacó que esta intervención supone un paso importante para garantizar la conservación del entorno natural, mejorar la experiencia de los usuarios de la playa y potenciar la conectividad entre el medio urbano y periurbano. Las actuaciones realizadas incluyen la eliminación y control de especies exóticas invasoras, especialmente caña común, para favorecer la biodiversidad.

Además, en el acceso norte a la playa se acondicionó una plataforma de madera de 50 metros cuadrados que permite absorber diferencias de cota e integrar visualmente el acceso con el paisaje, a la vez que se crean espacios de estancia amables con el medio ambiente, con plataformas de madera con asientos incorporados, permitiendo disfrutar del entorno natural de forma cómoda y sostenible.

Banco corrido de madera

Por su parte, en el acceso sur, se mejoró el pavimento y se instaló un banco corrido de madera que garantiza la funcionalidad y coherencia con la estética del entorno, mientras que se incorporaron medidas para reducir el consumo de agua, como la sustitución de las duchas existentes por lavapiés. El diseño de los espacios de estancia siguen líneas de integración paisajística, tomando como referencia soluciones de éxito en otros proyectos, como el parque del Lago de la Cidade da Cultura, en Santiago.

Do Campo subrayó que esta actuación refleja el compromiso de la Xunta con la conservación del medio natural, la calidad de los espacios públicos y la promoción de un turismo sostenible, al tiempo que mejora la accesibilidad y la experiencia de visitar la playa de Perbes para vecinos y turistas.

La delegada también destacó que en 2025, el primer año que se convocó la orden, se beneficiaron 35 municipios en Galicia agotando los dos millones de presupuesto disponibles. De todos ellos, once pertenecían a la provincia de A Coruña, mientras que en el área metropolitana los beneficiarios fueron Abegondo, Bergondo y Miño, con ayudas de casi 150.000 euros.

Nueva convocatoria de ayudas

La delegada, en el marco de esta visita, informó también de que la Xunta destinará en 2026 otros dos millones de euros a la nueva convocatoria de ayudas, en concurrencia no competitiva, para que los ayuntamientos impulsen proyectos que empleen soluciones naturales para hacer frente al calentamiento global y crear refugios climáticos en espacios urbanos y periurbanos.

Do Campo explicó que esta ayuda cubrirá el 80% de los costes de los proyectos presentados por cualquier ayuntamiento con un límite de 60.000 euros por proyecto.