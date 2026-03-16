La Xunta reparará carreteras en Bergondo, Sada, Betanzos, Oleiros y Oza-Cesuras

Glorieta en la AC-161 que da acceso a la AC-162La actuación se realiza en la glorieta de San Isidro PEDRO PUIG

El Consello da Xunta dio luz verde este lunes a la licitación de las obras de refuerzo del firme en las carreteras de titularidad autonómica VG-1.3, AC-161, AC-162, AC-163, AC-164, AC-173, AC-183, AC-230, AC-408 y AC-409, a su paso por los municipios de Bergondo, Betanzos, Oleiros, Sada, Ordes, Cerceda y Oza-Cesuras.

Las actuaciones, comenta el Gobierno gallego, supondrán una inversión de más de 3,5 millones de euros (3.539.798,78) y tienen como fin la rehabilitación de la capa de rodadura para mejorar la seguridad y la circulación.

Para ello, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas licitará en las próximas semanas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, las obras precisas. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses, indica.

En total, los tramos de las diez carreteras en las que se prevé actuar suman algo más de 28,6 kilómetros de longitud. Además, bajo este contrato se incluyen otras acciones como la mejora del drenaje en la AC-163, entre los puntos kilométricos 2+680 y 3+373; y en la VG-1.3 entre Veigue y O Castelo.

También se plantea el cierre perimetral desde la intersección de la VG-1.3 con la AC-163 hasta el cruce con la AC-183 y la renovación de varios trechos de vallado con malla.

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