Incluyen el tramo de la AP-9 de O Burgo en un ranking de carreteras más peligrosas de España

Accidente en la AP-9 a la altura de O Burgo, el pasado octubre JAVIER ALBORÉS

Un año más, la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha localizado los tramos de carretera más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado y ha elaborado su ranking particular, en el que incluye el punto kilométrico 7 de la AP-9, a la altura de O Burgo (Culleredo).

Se trata de 295 kilómetros de vías convencionales y autovías localizados en 67 vías de 45 provincias españolas, "cuyo índice de peligrosidad medio registrado en el quinquenio 2020-2024 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional". En total, en los puntos presentes en el informe de la AEA se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, aseguran.

El tramo de O Burgo que figura en la tabla de la AEA está en el puesto número 20, precedido de otros tres puntos negros en la AP-9, todos en la provincia de Pontevedra y que se colocan en los puestos 12, 17 y 18. La AEA indica que el punto kilométrico más peligroso de las autopistas españolas es el 17 de la AP-41, en Toledo.

En el apartado de vías convencionales, la asociación sitúa como la más peligrosa de A Coruña la N-547, que une la N-540 desde Guntín (Lugo) con la autovía A-54 y la N-634, a la altura de O Pino (A Coruña). Concretamente, los puntos kilométricos 63 y 78, en Arzúa y Melide.

El kilómetro 7 de la AP-9, en el entorno del desvío al área de servicio de O Burgo y la salida hacia O Temple, ha registrado en los últimos meses diferentes accidentes en ambos sentidos, provocando retenciones que en algunos casos han llegado hasta el acceso a A Coruña.

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