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Área Metropolitana

Incluyen el tramo de la AP-9 de O Burgo en un ranking de carreteras más peligrosas de España

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/03/2026 13:45
Accidente en la AP-9 a la altura de O Burgo, el pasado octubre
Accidente en la AP-9 a la altura de O Burgo, el pasado octubre
JAVIER ALBORÉS
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Un año más, la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha localizado los tramos de carretera más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado y ha elaborado su ranking particular, en el que incluye el punto kilométrico 7 de la AP-9, a la altura de O Burgo (Culleredo). 

Se trata de 295 kilómetros de vías convencionales y autovías localizados en 67 vías de 45 provincias españolas, "cuyo índice de peligrosidad medio registrado en el quinquenio 2020-2024 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional". En total, en los puntos presentes en el informe de la AEA se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, aseguran.

El tramo de O Burgo que figura en la tabla de la AEA está en el puesto número 20, precedido de otros tres puntos negros en la AP-9, todos en la provincia de Pontevedra y que se colocan en los puestos 12, 17 y 18. La AEA indica que el punto kilométrico más peligroso de las autopistas españolas es el 17 de la AP-41, en Toledo.

En el apartado de vías convencionales, la asociación sitúa como la más peligrosa de A Coruña la N-547, que une la N-540 desde Guntín (Lugo) con la autovía A-54 y la N-634, a la altura de O Pino (A Coruña). Concretamente, los puntos kilométricos 63 y 78, en Arzúa y Melide.

El kilómetro 7 de la AP-9, en el entorno del desvío al área de servicio de O Burgo y la salida hacia O Temple, ha registrado en los últimos meses diferentes accidentes en ambos sentidos, provocando retenciones que en algunos casos han llegado hasta el acceso a A Coruña.

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