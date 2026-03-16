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Área Metropolitana

Herido un ciclista tras arrollarlo un vehículo en la N-VI a su paso por Guísamo

Redacción
16/03/2026 18:29
El suceso tuvo lugar a la altura de la nueva glorieta de Guísamo
El suceso tuvo lugar a la altura de la nueva glorieta de Guísamo
CARLOTA BLANCO
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Un ciclista resultó herido en la tarde de este lunes tras sufrir un atropello por parte de un vehículo en la N-VI a la altura de Guísamo, informó el 112 Galicia. El suceso tuvo lugar a las 17.45 horas y fue un particular quien dio cuenta al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) de que había una persona herida. 

Hasta el lugar, el kilómetro 580 de la carretera nacional, cerca de la nueva glorieta, se desplazaron efectivos del 061-Urxencias Médicas, Guardia Civil y Protección Civil de la localidad. Salida de vía en Dorneda  

Además, desde el CIAE 112 Galicia también informaron de otro accidente. A las 17.32 horas tuvo lugar una salida de vía en la Rúa Cruceiro del municipio de Oleiros, en la parroquia de Dorneda. En este caso, el ocupante del vehículo sufrió heridas leves en la nariz, indicaron desde el 112, y se dio aviso a personal del 061, Policía Local y Bomberos del Servicio de Emergencias Municipal de Oleiros. 

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